Todo pinta para que continúe la transformación, augura AMLO

CAJEME.- De gira por Sonora, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró a la gente que no se preocupe, pues hablará con quien lo sustituya en octubre para recomendarle que no den ni un paso atrás en el movimiento impulsado por su Administración.

"Yo voy a hablar con quien me sustituya para que no den ni un paso atrás, que no se abandone lo que ya iniciamos en beneficio de las comunidades y de los pueblos yaquis y en beneficio de los pobres de México, se siga ayudando a la gente humilde", afirmó en la orilla de la prensa Alvaro Obregón, en el inicio de la puesta de operación de un sistema de agua potable.

"También decirles que no se preocupen porque todo pinta para que continúe la transformación. Es lo que yo escucho en las calles, en los pueblos de México. Y estoy seguro que va a continuar el plan de Justicia Yaqui porque les falta todavía", sostuvo.

El Presidente acudió a supervisar el avance del Plan de Justicia que inició en 2020 e incluye el resarcimiento de 20 mil hectáreas, la construcción de Distrito 18 de riego y 11 mil 330 millones de pesos en diversas obras, como un acueducto que fue puesto en operación, aunque aún falta conectar a las viviendas. De todos modos, inauguró una placa de metal que luego fue desmontada.

López Obrador, acompañado del Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, melancólico ya a siete meses de que el tabasqueño deje el cargo, aceptó que aún quedan cosas que hacer, pero reiteró su visión sobre el proceso electoral, a pesar de que el INE le ha impedido expresarse sobre el proceso electoral.

"Nos faltan muchas cosas, todavía estamos dando los primeros pasos porque es mucho el atraso, el abandono durante mucho tiempo se le dio la espalda al pueblo, el Gobierno nada más estaba al servicio de una minoría rapaz, estaba al servicio de los corruptos no estaba al servicio del pueblo por eso mucho abandono, mucho atraso y por eso también es mucho el rezago. Estamos apenas iniciando con esta transformación que necesitaba nuestro país", señaló.