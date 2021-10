'Todo tiene sus etapas', dicen sobre vacuna Covid a niños

Reforma

Ciudad de México.- La vacunación en menores de 12 a 17 años contra Covid-19 representa múltiples retos en el País como el hecho de que sólo haya una vacuna aprobada para su uso en este grupo de la población, la disponibilidad de dosis y la velocidad de aplicación, explicó Celia Alpuche Aranda, directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas (CISEI).

Dicha institución forma parte del Instituto Nacional de Salud Pública y la especialista fue designada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como miembro del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre vacunas Covid-19.

"A nosotros las vacunas nos llegan de poco en poco; no tenemos. Si nosotros tuviéramos ahorita 150 millones de dosis, el problema es cómo ponerlas rápido", comentó Alpuche Aranda en entrevista con REFORMA.

Ante esta situación, explicó la experta, se determinó que lo primero es cubrir a los adolescentes de mayor riesgo, que son los que tienen las comorbilidades, además de que la OMS hace la misma recomendación.

Dentro de este grupo, destacó, proteger a las adolescentes embarazadas es crucial, ya que en el País el embarazo adolescente en México representa un problema importante.

Alpuche Aranda advirtió que el incremento de riesgo en las mujeres embarazadas por Covid es amplio en el País.

"Entonces si vas a vacunar a los de riesgo de 12 a 17 años, pues también hay que recordar que México tiene un problema de embarazo adolescente y no las podemos dejar fuera; eso es en lo que hemos estado trabajado en las últimas semanas", indicó.

La especialista comentó que hay países, como Chile y Argentina, donde se están vacunado a los adolescentes con la vacuna Sinovac, pero están empleando estudios fase clínica uno o dos.

"Creo que ellos también nos van a dar su resultado en corto plazo para saber cómo van; es cuestión de esperar", dijo la especialista.

Precisó que respecto a niños de 5 a 11 años debe considerarse que la dosis es diferente.

"La dosis en niños de 5 a 11 años es de 10 microgramos, y en los niños menores de 5 años es de 3 microgramos. No es que yo agarre el dial que ya hay ahorita y lo haga más chiquito y se lo ponga a estos otros niños; todo tiene sus etapas", planteó.

Por otra parte, la experta aseguró que el que la vacuna Sputnik-V aún no haya sido aprobada por la OMS no significa que sea mala.

"Es cuestión de sometimiento. No es que no las aprueben porque son malas, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Depende de cuando entregas tus documentos; cómo les das seguimiento, etcétera. No es que se hayan revisado en la OMS y hayan dicho: 'Tus vacunas son malas, sino simple y sencillamente el sometimiento no ha seguido su procedimiento todavía; entiendo que Sputnik está en eso".

La especialista aseguró que las vacunas son efectivas contra las variantes Delta y Beta.

"Todavía son efectivas particularmente en los casos graves; hospitalizaciones y muertes; la efectividad en casi todas está por arriba del 85 por ciento. Todo depende mucho también de las condiciones del individuo; esto disminuye en las personas de mucho más edad, inmunocomprometidas".

Consideró que el que en México se logre inmunizar a finales de octubre con por lo menos una dosis a los mayores de 18 será un gran logro.

"Una de las discusiones que hay en los foros mundiales es verdaderamente qué es más importante avanzar en la vacunación de los no vacunados o de los parcialmente vacunados o empezar a agregar terceras dosis.

"Es una discusión que hay en este momento. Obviamente países que tienen autosuficiencia porque tienen producción interna pueden hacer lo que quieran; pero los que tenemos que ponernos en la fila es buenísimo que podamos alcanzar esa meta. A pesar de que tuvimos una ola importante con mucha transmisión, la disminución en las defunciones y en las hospitalizaciones es significativa y particularmente en los grupos de mayor vacunación", añadió.