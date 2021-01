Todos los adultos mayores estarán vacunados en marzo: AMLO

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en marzo próximo la totalidad de los adultos mayores en el país estarán vacunados contra el covid-19 y que se recuperarán todos los empleos que se perdieron por la pandemia, publicó Milenio.

“A finales de marzo vamos a tener ya vacunados a toda la población mayor de 60 años todos y para abril comenzamos con los que tengan menos edad con enfermedades crónicas, y luego maestros; y así pensamos que nos va a faltar las vacunas y esto va a ayudar mucho para salir de esta pesadilla de esta crisis sanitaria”, explicó el mandatario en su mensaje emitido en sus redes sociales.

López Obrador también aseguró que en ese mismo mes de marzo el país habrá recuperado la totalidad de empleos perdidos por el cierre de operaciones ocasionadas de la emergencia sanitaria.

“A finales de marzo vamos a estar como antes de la pandemia en cuanto a generación de empleos, vamos a tener de nuevos empleos inscritos en el Seguro Social”.

Además anunció que los presupuestos para programas sociales prioritarios en 2021 se encuentran asegurados para beneficiar a poco más de 8 millones de adultos mayores, a 1.8 millones de discapacitados y más de 6 millones de alumnos del nivel básico en el país.

"Hemos recibido 53 mil 625 dosis y se han aplicado hasta ahora 32 mil 824, 61 por ciento, todo esto al personal médico que está en hospitales covid, como lo acordamos siguiendo la recomendación de los especialistas primero proteger a los que están salvando vidas en los hospitales", dijo.

López Obrador reiteró que este martes 5 de enero llegarán 50 mil dosis más y en las siguientes tres semanas llegarán al país 140 mil dosis de vacunas para poder inocular a todo el personal médico con la vacuna de Pfizer.

Sobre las dosis del laboratorio chino CanSino, el presidente explicó que a finales de enero llegarán las primeras dosis.

“A finales de enero vamos a empezar a vacunar masivamente a todos los adultos mayores con la vacuna CanSino que es una sola dosis; estamos haciendo ya los trámites y vamos a tener esta vacuna a finales del mes de enero y calculamos que para finales de marzo vamos a tener vacunados a todos los mexicanos mayores de 60 años”.

También refirió que para los programas estratégicos del gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya cuenta con partidas aseguradas para continuar con la construcción de la Refinería de Dos Bocas por 45 mil 50 millones de pesos; para el Aeropuerto Felipe Ángeles, 38 mil 646 mdp y para el Tren Maya se aprobaron 41 mil 852 millones de pesos.

El Presidente reiteró lo que dijo en su mensaje de fin de año, que “a pesar de los pesares que han pasado, llega el amanecer, el nuevo amanecer; a pesar de la pandemia, a pesar de los pesares vamos avanzando en la transformación de México”.

Pese a covid-19, peso no sé depreció como otros países

En materia macro económica el Presidente resaltó que a pesar de la pandemia, el peso mexicano no se depreció como sí lo hicieron otras monedas de países subdesarrollados: “estamos casi igual que cuando comenzó la pandemia; no se ha devaluado nuestro peso, no se ha depreciado el peso; es importante”.

En materia de hidrocarburos, destacó que el barril de petróleos se ubica en 46.46 dólares y que en todo el año pasado se mantuvieron estables los precios de las gasolinas en nuestro país.

“No aumentaron los impuestos la gasolina, hoy cuesta menos que cuando llegué a la presidencia de la República; no ha habido gasolinazos, repito no se aumentan los impuestos no hay endeudamiento adicional al el país, declaró en su mensaje.

Lo anterior le dio pie para declarar que en el país se vivió una “inflación controlada” a lo largo del año y que para este inicio de año diversos productos básicos, como la trotilla estarán congelados.

Hubo un aumento en la producción de petróleo

López Obrador dijo que la producción de barriles de petróleo han visto un aumento considerable con respecto al inicio de su gobierno, pues actualmente se producen un millón de barriles diarios, pero que en 2021, y gracias a las mejoras que se han realizado en las refinerías del país, se espera un incremento de la producción en 250 mil barriles adicionales.

Destacó que para cuando se termine la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, Petróleos Méxicanos producirá un millón y medio de barriles diarios, lo cual servirá para aumentar la generación de gasolinas en el país.

Recalcó que todas estas acciones se realizaron sin la necesidad de solicitar prestamos: “Nada de esto es crédito, todo esto es presupuesto federal, todo lo que se puede hacer cuando se maneja con honradez el presupuesto público”.