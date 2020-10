Toma de casetas, muestra de Gobierno fallido: PAN

Alejandro Mendoza/ Reforma

Ciudad de México.- El líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, advirtió que la toma de casetas en el país son una muestra de un Estado fallido.

En conferencia, el líder del blanquiazul lamentó que Andrés Manuel López Obrador parezca más presidente de Morena que de una nación.

También acusó al mandatario federal de estar más preocupado en hacer campaña a favor de su partido que en gobernar y en resolver los problemas más apremiantes de México.

"México está viviendo momentos de ingobernabilidad, como ya dije, el Presidente parece más jefe de partido que jefe de Estado, sólo ha estado preocupado por hacer campaña para su partido y no para gobernar y resolver los problemas que tiene el país", sostuvo.

El panista dijo que la toma de casetas revelan un Estado fallido, porque está incumpliendo con su responsabilidad de garantizar la seguridad.

"La toma de casetas, el fortalecimiento de los cárteles de la droga, la extensión de la impunidad prueba que tenemos un Gobierno fallido, el Gobierno está incumpliendo su deber principal de garantizar la seguridad, de garantizar el paso", sostuvo.

REFORMA publicó este lunes que al menos 20 casetas de cobro en autopistas de seis estados fueron tomadas ayer por grupos de manifestantes, sin que elementos de la Guardia Nacional o agentes de corporaciones privadas lo impidieran, e incluso en la caseta de Tlalpan de la Autopista México-Cuernavaca, tres grupos se alternaron para extorsionar a los automovilistas, obligándolos a entregar 50 pesos.

Cortés demandó que se restablezca el Estado de Derecho y que se liberen las casetas a la brevedad.

El presidente del PAN se refirió también al conflicto por la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Lo que ha sucedido en las últimas semanas, advirtió, deja claro que ese instituto político tiene un caos de gobernabilidad.

"Está claro que Morena tiene un caos de gobernabilidad. No se pueden poner de acuerdo, no tienen claro cuáles son sus militantes, no pudieron llevar a cabo un proceso de elección de su dirigente, se ha postergado este proceso. Bueno, pues, si nos siguen mostrando lo que son, son tribus que se unieron bajo un proyecto, pero que no hay nada más allá que los una, que comparta", manifestó.

El presidente panista afirmó que ven con preocupación que el partido en el Gobierno sea ingobernable y que quien gobierna esté más preocupado en hacer campaña.

"Vemos con preocupación que el partido que gobierna este País es ingobernable, y que quien gobierna este País, está más concentrado en hacer campañas que en hacer buen Gobierno. Allá ellos y sus pleitos, nosotros estaremos concentrados en seguir trabajando", aseveró.