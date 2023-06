Toma de empresas no resuelve problema de productores: AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el llamado del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, a productores de granos para tomar empresas como Minsa, Gruma y Cargill, pues no resuelve las cosas, y se lanzó contra líderes 'chantajistas'.

El Mandatario federal acusó que sus adversarios alientan las protestas de agricultores que reclaman un mejor pago a sus cosechas de maíz y otros granos.

López Obrador dijo en la mañanera que atrás de las protestas hay un partido político y una organización de productores de élite que antes se quedaban con los subsidios al campo.

"Y acerca de los productores, las protestas, quiero informar a los productores de maíz, trigo, sorgo, que estamos cumpliendo con todos los compromisos, se les está atendiendo como no se hacía antes, sin embargo, este movimiento lo están alentando adversarios nuestros de un partido político y también de una organización de productores de élite que eran antes los que se beneficiaban siempre, se quedaban con todos los subsidios del campo", acusó.

"Ahora la política es atender primero a los pequeños productores. Ellos tienen garantizados sus precios justos, y en el caso del maíz, del trigo harinero, y se les está comprando a precio de garantía y a todos se les entregan fertilizantes".

"¿Quiénes son los inconformes? Quienes se quedaban con los subsidios".

"Pero hay unos muy prepotentes que tienen miles de hectáreas, incluso que rentan parcelas, son empresarios de altos vuelos y ellos son, y políticos, políticos no, politiqueros, entonces toman el aeropuerto de Culiacán", se quejó.

Atribuyó la inconformidad a coyotes, chantajistas y productores que no representan a pequeños campesinos.

"Son asociaciones de productores que no representan a indígenas, pequeños campesinos, ejidatarios, son los grandes productores y coyotes, ¿saben para qué quieren el subsidio? Para que ellos puedan seguir quedándose", tronó.

"Estos no tienen llenadera, se quedaron mal acostumbrados. Piensan como antes, que si tomaban una carretera no aguantaban, como el Presidente era corrupto y el Secretario de Agricultura corrupto, todo era chantaje, yo estoy aquí para administrar el presupuesto, no para entregarlo a chantajistas", criticó.

Sobre el llamado del Gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha, a productores para tomar a empresas procesadoras como Minsa, Gruma y Cargill, el Presidente López Obrador dijo que eso no resuelve las cosas.

"No, no, no, no, no, no, eso no resuelve", dijo AMLO cuestionado sobre la declaración del Gobernador.

Y se lanzó contra los conservadores que, afirmó, provocan y hacen publicidad vulgar.

"Aquí están metidos los del bloque conservador, no puedo nombrar partidos, pero los tengo, bueno en Sinaloa saben de beisbol, los tengo bien fildeados, ya no saben qué hacer en la desesperacion para afectar la transformación del País, entonces buscan todos ellos, los dirigentes pertenecen a esos partidos del bloque conservador".

"Esto es una provocación, propaganda, más que nada publicidad y muy vulgar", sentenció.

El Presidente afirmó que la Policía no intentará retirar a quienes bloquean el aeropuerto de Culiacán.

"Aún cuando están impidiendo operaciones en el aeropuerto de Culiacán no va entrar la Policía, que se queden ahí, pero no nos vamos a dejar chantajear por corruptos", aseguró.