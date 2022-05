Toman caseta por plagio de joven en Acapulco

Reforma

Acapulco.- Familiares y amigos de Yoselin Patricio Vendrel, secuestrada en Acapulco, tomaron la caseta de La Venta en ambas direcciones para exigir la aparición de la menor de 16 años.

Los inconformes portan carteles que dicen: "Hoy por Yoseline, apoyen por favor", "Soy estudiante y no quiero desaparecer al ir a la escuela", "Ni una menos" y "No nos moveremos si la niña no aparece".

Al lugar arribó la Fiscal General, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, para intentar retirar a los familiares con la promesa de encontrar a la menor, sin embargo, las personas se reusaron a irse hasta que Yoseline aparezca.

"¡Hasta que la encontremos aquí nos vamos a quedar, nos la traes aquí y nos quitamos!", dijo enérgicamente una de las familiares de la menor.

El contingente se movilizó a este punto luego de ser replegado al mediodía por elementos de la Guardia Nacional mientras se encontraba en la carretera federal México-Acapulco.

Con escudos, los uniformados retiraron a los manifestantes de la vía a la altura de Paso Limonero, sitio en el que se encontraban desde ayer tras el reporte de la privación de la libertad.

Familiares narraron que alrededor de las 6:30 horas del viernes, Yoseline se dirigía a las instalaciones del Cecytec San Agustín en compañía de otro menor cuando un comando los interceptó.

Los hombres golpearon al acompañante y se llevaron por la fuerza a la joven rumbo al Mercado Bicentenario, según testimonios.

Al respecto, la Gobernadora Evelyn Salgado aseguró este sábado que han intensificado las labores de búsqueda para dar con el paradero de Yoseline.

"Informo a las y los guerrerenses que hemos intensificado los operativos especiales de búsqueda y localización para dar con el paradero de la menor Yoseline, nuestros esfuerzos están enfocados en que regrese con su familia".

Me mantengo pendiente de cada detalle y avance de la investigación que lleva la @FGEGuerrero; asimismo, el Gobierno del Estado, a través de la @SSPGro, redobla esfuerzos coordinados con la @SEDENAmx, @SEMAR_mx y @GN_MEXICO_ para encontrar a Yoseline", informó vía Twitter.

Este sábado la zona de San Agustín, ubicada al norte de la ciudad, será sobrevolada con helicópteros y drones para intentar dar con el paradero de la menor.

En dicha área, de acuerdo con reportes locales, la señal de telefonía fue suspendida con la intensión de que los captores de Yoseline no puedan comunicarse.

El bloqueo en la México-Acapulco ocasionó que fueran canceladas las corridas de autobuses hacia Ciudad de México y otras ciudades del interior del Estado, como Chilpancingo e Iguala.

Además, al interior del puerto aumentó el tráfico debido a las actividades turísticas preparadas para este sábado.