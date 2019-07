Toman Congreso de Baja California por ampliación de Gubernatura

Ciudad de México





Un grupo de personas que se suman a las resistencias civiles de Baja California, colocaron bolsas en simulación de entrega de dinero y tomaron el edificio del Congreso del estado, como modo de protesta por la ampliación de la gubernatura de dos a cinco años que encabezará Jaime Bonilla y también, la asignación de las próximas diputaciones plurinominales y la instalación de una cervecera trasnacional en Mexicali.

Desde temprana hora de este lunes se clausuró el acceso al recinto.

"Es esta alta traición que ha cometido el Congreso, los legisladores al hacerle el favor a Bonilla. El segundo punto, es que Bonilla debe saber que, si ya teníamos la gran incertidumbre con su gobernatura de dos años, pensarlo en cinco o seis es una catástrofe para nosotros, porque va a consolidar los negocios del agua, saladora, la cervecera una conexión, innegable esa conexión y el punto de la RP, queremos reclamarle al IE, nos canceló un plebiscito a modo también, para que este, señor tuviera el camino limpio", indicó Araceli Piña, una manifestante.

La entrevistada advirtió de nexos entre el Gobierno estatal saliente y el entrante, así como de presuntos actos de corrupción que podrían según su punto de vista, extenderse a la legislatura siguiente, tal y como se vio durante toda la gestión de los actuales diputados que citó “traicionaron la confianza de los ciudadanos residentes de la región”.

"Está muy publicitado, las redes han circulado los documentos que él estuvo trabajando, cuando estuvo en el instituto de aguas de san diego de Otay. Trabajo que con Kiko Vega venía haciendo, una conexión entre ellos y tenemos documentos donde está manifiesta su participación en el diseño de esta desaladora, en el diseño de una estrategia para la privatización del agua", agregó la manifestante.

Los inconformes llamaron a las autoridades a iniciar un diálogo con ellos, a fin de llegar a los acuerdos, pues se quedarán hasta que exista una respuesta a sus peticiones.

"Somos una burla, no sólo aquí en México, sino en todo el mundo. Donde es eso aquí no puede suceder y aquí hemos estado luchando puntualmente porque no esté la desaladora, porque no esté la cervecera, nos hacen esto y vamos a seguir aquí en la lucha y sabe que este edificio lo vamos a tomar no solo hoy, lo vamos a seguir tomando, hasta que vengan los que vienen los otros diputados. A ver qué van a hacer con esto", agregó Jorge Mauricio Cervantes.

Asimismo, comentaron que es una “vergüenza” lo aprobado por los diputados, para quienes están cerradas las puertas del Congreso.

"El mensaje es que vengan a hablar con nosotros, que vengan a hablar con la resistencia, con los luchadores sociales que tenemos varios años, no, que se acerquen a platicar y a dialogar y buen que esto quede clausurado, no vamos a dejar entrar a los diputados a los que ya van a salir, sabemos que ya vienen los que van a entrar, bueno que se acerquen a platicar con nosotros", agregó Filiberto Sánchez.

Los manifestantes agregaron que se trata de un plantón permanente, esto, apenas a dos semanas de que concluya la actual legislatura.