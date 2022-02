Toman las casetas y la 4T los 'premia'

Reforma

Ciudad de México.- Aunque en 2020 consideró que tomar casetas era robarle al pueblo, ahora el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pagará a quienes cobran peaje por la fuerza para permitir el paso de automovilistas.

De gira por Sonora, en su ruta de Guaymas a Ciudad Obregón por la carretera federal 15, el Mandatario y su comitiva pasaron por una improvisada caseta en la que yaquis cobran obligatoriamente a los automovilistas por permitirles el paso. Al menos una de las camionetas de avanzada tuvo que pagar 50 pesos para poder seguir su camino.

Más tarde, en entrevista, el Presidente dijo que el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, le ayudará a investigar cuánto sacan en esa caseta para que el Gobierno les pague ese dinero.

"En el caso de las casetas o de los cobros me han pedido, no saben cuántas veces, que dé la orden para desalojar con la Guardia Nacional y no vamos a hacerlo, vamos a convencer, vamos a persuadir.

"Como les dije a los jóvenes de la Normal de Ayotzinapa que tomaban las casetas: si lo hacen porque les falta dinero para sus estudios y son ustedes estudiantes pobres, porque sin duda lo son, a todos les damos becas, pero que no haya violencia", dijo ante autoridades yaquis.

"A ver, ¿cuánto es lo que obtienen? Se los damos para obras", propuso.

Apenas en diciembre de 2020, el Presidente afirmó en Sinaloa que tomar casetas era robarle al pueblo, mientras que Morena impulsó una ley para castigar con siete años de cárcel a quienes tomen los puntos de peaje en el País. Incluso en Guerrero, recientemente la Guardia Nacional enfrentó a normalistas que lanzaron un tráiler sin frenos porque les impidieron tomar la caseta de la autopista México-Acapulco.

En el retén de la carretera México-Nogales, a la altura de la estatua del Danzante Yaqui en Cd. Obregón, REFORMA constató que al menos 20 hombres controlan el retén en la vía que es paso obligado para camiones de carga que se dirigen a Estados Unidos, y, según fuentes estatales, la acción está ligada al crimen organizado.