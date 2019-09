Topan centroamericanos con muro legal en frontera de EU

Ciudad Juárez.- Antonio y su familia, originarios de El Salvador, han tenido ya dos audiencias con un juez de El Paso y han sido reingresados a México en tres ocasiones en un lapso de cinco meses, sin que hasta ahora se resuelva su petición de asilo en EU.

En abril, fueron asegurados por la Patrulla Fronteriza tras cruzar sin documentos el río Bravo, lo que de manera automática inició su solicitud de refugio.

Su primera cita ante el Juez la tuvieron el 10 de julio y la segunda el 15 de agosto. La tercera se las dieron para el 19 de septiembre, pero ahora deben llevar un abogado que no pueden pagar.

"Uno nos cobraba 9 mil dólares por corte, por una audiencia", contó. "Y otro cobraba 12 mil por caso, pero no aseguraba nada".

El hombre, quien salió de su país con su esposa y sus dos hijos por amenazas del crimen organizado, recuerda que en su primera cita con el juez, para la que esperaron tres meses, había 42 centroamericanos.

"El Juez sólo nos preguntó el nombre, el país del que éramos y eso fue todo. Nos dijo que teníamos que regresar una segunda vez a la Corte y que buscáramos abogados, pero prácticamente nadie quiere llevar los casos de aquí porque están difíciles", lamentó el centroamericano en un albergue de Ciudad Juárez, donde espera desde hace cinco meses.

Datos del Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM) revelan que, de 17 mil 41 retornados hasta el 2 de septiembre, un total de 3 mil 460 fueron reingresos.

"Se trata de las personas a quienes ya les tocó su cita en la Corte, que ya fueron a su primera o segunda cita y reingresaron al territorio nacional a esperar que continúe el proceso de asilo", explicó Enrique Valenzuela, titular del Consejo Estatal de Población (COESPO), que encabeza la atención a migrantes en la ciudad.

Entre los reingresos también se encuentra un número, aunque en menor grado, de gente que teniendo su cita programada ante un Juez, decidió cruzar de manera indocumentada para internarse a Estados Unidos.

"Hay algunos casos de quienes encontraron la oportunidad de meterse otra vez a EU, pero los recogió la autoridad ya sea a través de CBP o por la Patrulla Fronteriza y una vez que lo hacen, detectan que el sujeto ya se encontraba en un protocolo de protección a migrantes, y al hacer esto, no hace falta generar un nuevo registro, sino que únicamente lo devuelven a México", agregó.

De acuerdo con Lizeth Martínez, abogada de la asociación Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), que apoya a migrantes en casos muy graves y de manera gratuita, Texas es un estado que niega el 90 por ciento de las solicitudes de asilo.

Silvia, una hondureña, de 29 años, que pidió asilo en Estados Unidos para ella y sus dos hijas, ha visto tres veces al juez de migración.

Las primeras dos acudió a la audiencia sin el apoyo de un abogado, pero para la última cita, que se celebró el pasado 15 de agosto, ya había encontrado representación legal.

Su esposo, quien reside en EU, pagó 7 mil dólares a un abogado de Carolina del Sur a fin de que las acompañara en la Corte; sin embargo, éste le aseguró que no existe ninguna garantía para que pueda ganar el caso.

El próximo 19 de septiembre, la mujer acudirá ante el juez con las niñas de dos y seis años a una cita más.

"Ahorita ya es la cuarta, me dijeron que era la última", contó Silvia, quien mantiene la esperanza en conseguir asilo humanitario.