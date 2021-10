Tortuga caguama se extingue lentamente

Agencias

Comondú.- Una tortuga caguama o amarilla (Caretta caretta) agoniza sobre la arena; al ejemplar juvenil le falta una aleta, posiblemente quedó atrapada en una red de pesca y al luchar por su vida, el monofilamento de nylon cercenó su extremidad.

El corte es muy limpio, no parece el ataque de un depredador ni la colisión con la propela de alguna embarcación en el mar.

Sin fuerza para nadar, la corriente la arrastró fuera del agua. Por momentos, la tortuga caguama intenta luchar, no se quiere rendir; estira el cuello y busca atrapar una bocanada de aire fresco, pero la suerte está echada.

En su caparazón ya tiene la marca de pintura roja que la convierte en una cifra más, un número en el conteo de ejemplares que realiza el Grupo Tortuguero de las Californias, en apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que carecen de presupuesto para realizar tareas de inspección y vigilancia.

La Playa San Lázaro, tristemente célebre porque el año pasado aparecieron varados sin vida 137 lobos marinos (Zalophus californianus), está convertida en un cementerio de tortuga caguama en la región conocida como el Golfo de Ulloa, ya que, tan sólo en 2020, fueron contabilizados mil 88 cadáveres de esta especie en peligro de extinción.

Un reporte de la Profepa obtenido a través de la Ley de Transparencia establece que, además, el año pasado fueron localizados muertos en los 43 kilómetros de playa San Lázaro cuatro delfines, una ballena, dos focas, un elefante marino, un cachalote pigmeo, 30 tortugas prietas y 23 tortugas golfinas.

Después de dar seguimiento puntual a la mortandad de tortuga caguama durante casi una década, Mario Sánchez, director regional Noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), asegura que la situación no ha cambiado en nada, pues los ejemplares que murieron entre 2012 y 2020 suman más de seis mil, de acuerdo con documentos de la propia autoridad ambiental.

"Son datos oficiales y son sólo las tortugas muertas que contabilizan porque, según estudios científicos, por cada tortuga varada, encontrada en la playa hay otras tres que son arrastradas por las corrientes mar adentro y nunca salen a la superficie”, explicó.

IN SITU

Bajo un sol que cae a plomo se realizó el recorrido que parece no tener fin sobre Playa San Lázaro; se avanzó en una camioneta 4x4 antes de que suba la marea y sea imposible transitar.

En total se logró contar a 50 tortugas caguama muertas en la arena. A lo lejos, el bailoteo de aves carroñeras o la aparición de coyotes anuncian la presencia de los cadáveres, que van surgiendo uno tras otro.

"Hay desde tortugas que tienen algunos días de haberse varado hasta otras que tienen ya un avanzado estado de descomposición, que nos indican que llevan semanas o meses”, describió Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) cuenta con un registro de 126 ejemplares atrapados en redes agalleras, levantado en mar abierto a bordo de embarcaciones de la flota artesanal entre 2015 y 2018.

Estas cifras son resultado del programa de Asistentes Técnicos a Bordo y del Sistema de Videograbación, que tenía como fin verificar la interacción de las artes de pesca tradicionales con las tortugas caguama, acciones que tuvieron que ser canceladas en 2019 por falta de recursos.

De acuerdo con los informes, de las 126 tortugas enmalladas, 99 lograron ser liberadas de las redes de pesca con vida y 27 murieron ahogadas.

En respuesta a una solicitud de información de febrero de 2021, la Conapesca asegura que estos resultados demuestran que “la pesca no es la principal causa de la muerte de la tortuga amarilla (Caretta caretta) en la región denominada Golfo de Ulloa”, donde hay 140 permisos de pesca vigentes, pero operan más de 300 embarcaciones menores (pangas).

Lo anterior contrasta con los estudios científicos que realizó el gobierno mexicano entre 2013 y 2014, donde científicos descartaron la presencia de algas tóxicas, marea roja o enfermedades que explicaran la muerte masiva de la tortuga caguama.

En enero de 2014, el entonces titular de la Conanp, Luis Fueyo Mac Donald, anunció en entrevista con Excélsior, la creación de un área de refugio para la tortuga amarilla o caguama, en cuyo estudio técnico justificativo se reconocía abiertamente la gran interacción que existe entre las redes de pesca y la Caretta caretta.

"La muerte de tortugas se está dando, desde la mitad de mayo hasta finales de agosto, y hay horarios específicos donde la mortandad es más alta, entonces teniendo esta información vamos a minimizar las interacciones”, reveló Fueyo Mac Donald.

Al respecto, el representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, señaló que tan existe interacción de las tortugas caguama con las redes de pesca, que en respuesta se creó la Zona de Refugio Pesquero del Golfo de Ulloa, en abril de 2015 y el Área de Refugio para la Tortuga Caguama, tres años después, en junio de 2018.

"Lamentablemente, ambos instrumentos regulatorios quedaron en el papel, porque no hay dinero, no existen planes de manejo y no se cumple con la regla que establece que las pesquerías se tienen que cerrar en la región cuando se rebase el máximo de 90 tortugas muertas”, indicó.

SANCIONES COMERCIALES

Ahora con las nuevas reglas del T-MEC, que dedica el capítulo 24 al tema ambiental, nuestro país podría enfrentar sanciones económicas, luego de que Cemda y el Centro para la Diversidad Biológica presentaron una queja ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), creada al amparo del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Las organizaciones de la sociedad civil acusaron al gobierno mexicano de falta de aplicación de la legislación ambiental para la protección y conservación de la tortuga caguama, una especie compartida en el océano Pacífico entre México (Golfo de Ulloa) y Estados Unidos (Hawai).

El director regional Noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental explicó que, en caso de que el Consejo de la CCA apruebe abrir un expediente de hechos, el caso se iría hasta las últimas consecuencias.

"La importancia del expediente de hechos es que pondría en marcha una investigación a profundidad de las causas de la mortandad de la tortuga caguama y el cumplimiento por parte del Estado Mexicano”, detalló.

ÚLTIMO SUSPIRO

La tortuga caguama que yace en Playa San Lázaro agonizando sin una aleta ya no podrá regresar a Japón, donde nació y migró para alimentarse y alcanzar su madurez sexual.

Los ejemplares juveniles permanecen en el Golfo de Ulloa durante un periodo de entre 25 y 30 años, antes de volver a las playas donde eclosionaron, a más de 10 mil kilómetros de distancia, para reproducirse y anidar.

De esta forma, podemos ser testigos en directo de la sexta extinción masiva desde Baja California Sur, la llamada extinción del Antropoceno, resultado de la actividad humana, en plena emergencia climática, que tiene en alerta roja a la humanidad.

MOSTRARÁN SEMBRANDO VIDA A KERRY

El lunes se presentará el programa Sembrando Vida a John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El gobierno de México ha planteado que Sembrando Vida puede ser una alternativa para generar empleos temporales en América Central, y una alternativa para inhibir la migración hacia Estados Unidos.

El lunes vamos a una gira a los límites de nuestro país con Guatemala, vamos al municipio de Balancán, cerca de Guatemala, y viene de visita a esa gira John Kerry, él es enviado presidencial del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para cuestiones del cambio climático.

"Viene a ver el programa Sembrando Vida, vamos a estar el lunes por allá, por Plan Balancán, por El Águila, exactamente en el ejido Apatzingán, de Balancán”, puntualizó.

López Obrador reiteró que México colabora en la reducción de los efectos del cambio climático con una extracción de petróleo equivalente a la mitad de lo que se extraía en la anterior administración.

El nivel de extracción llegó a 3.4 millones de barriles diarios de petróleo, y actualmente es de 1.7.