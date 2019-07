Torturan a niños en guardería; les ponen audio de la llorona

San Francisco Totihuemacán, Puebla.- Un video que muestra a los niños de la estancia infantil Aprendiendo a crecer, sometidos a escuchar un audio de La Llorona ha causado indignación en redes sociales y enojo en los padres de familia.

En las imágenes, se observa a los niños sentados en el suelo del salón.

“¡Ay mis hijos!”, se escucha, mientras algunos niños comienzan a sollozar, incluso una niña pide a su mamá.

“Por eso cállense, porque los bebés están dormidos”, les dice una maestra mientras lo graba.

El video del maltrato sicológico a los niños de la guardería ubicada sobre bulevar Valsequillo, en San Francisco Totimehuacán, circuló en redes.

“Oh por dios”, dice una maestra cuando se escuchan los gritos, para mantener quietos a los menores.

Viridiana Pérez, madre de César, un menor que aparece en el video, se mostró molesta.

“Mi hijo aparece (en el video). Está ahí sentado y no se me hace justo. Me sorprende ver el video es la maestra Leo (...) es ella es ella la que está atemorizando a los niños.

De sólo 3 años, César dijo que La Llorona “vivía adentro, en el baño”.

Verónica Rodríguez, quien fue maestra en esta misma estancia, confirmó el maltrato.

“La verdad es que el trato que se les da a los niños ahí es muy muy feo. Ella misma muchas veces hasta les daba el trato mal a los niños, los jalaba, los jaloneaba, los hacía llorar, les gritaba. Luego se burlaban de los niños”.