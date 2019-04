'Tráete tu petate'; discriminan a representante indígena

Ciudad de México.- Rocío Silverio Romero, representante indígena ante el ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, ha padecido diversos actos de discriminación desde que asumió el cargo en el año 2016, cuando exigió un espacio digno para atender a la población.

Después de muchas exigencias, por fin el presidente municipal me dice que me va a dar un lugar, entonces me lleva a un espacio que estaba vacío y me dice ‘pues ahí colócate, tráete tu petate o a ver qué encuentras para que puedas atender a tu gente", esas fueron sus palabras, relató.

En entrevista recordó que las personas que la acompañaban se molestaron al escuchar esas palabras, "pero tuvimos la madurez en ese momento de aceptar el espacio y acercar una mesita para dar atención a la gente para que pudieran tener una puerta abierta a toda la administración pública”.

La mujer explicó que la figura de representación indígena se formó por decreto presidencial desde el año 2001, sin embargo, en la entidad mexiquense se le dio continuidad hasta octubre de 2015 cuando se abrieron las convocatorias para ocupar los cargos.

Los municipios con población indígena pueden tener derecho a un representante indígena por etnia. En el caso de Temoaya como todos hablamos otomí pues solo existe un representante”, abundó.

Rocío Silverio Romero representa apróximadamente a 70 mil habitantes en ese municipio, sin embargo, en un principio solo contó con el nombramiento y un sello, “pero nunca (el presidente municipal) me dio las condiciones propias para poder llevar a cabo las funciones”.

Consideramos que teníamos derecho a formar parte en la toma de decisiones por el simple hecho de ser personas, eso me motivó, me convertí en una de las inquietas que se quejaban por esta situación, así que acudí al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y logré la participación de la representación indígena dentro de las sesiones de Cabildo con derecho a voz”.

Silverio Romero, quien fue reelecta para el periodo 2019-2022, indicó que entre otros temas trabaja para exigir que el presupuesto de las comunidades indígenas se destine de acuerdo al número de población.

Lamentó que la discriminación que se vivió durante el gobierno de Apolinar Escobedo Ildefonso se repita ahora con la actual presidenta municipal, Nelly Rivera Sánchez, aun cuando ésta fue abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia, de los partidos Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social.

Explicó que aunque los jóvenes indígenas se esfuerzan para tener mejores perfiles académicos no tienen oportunidades de trabajar en el ayuntamiento.

Nuestra alcaldesa tuvo que contratar una consultoría externa con profesionistas de diferentes partes del estado. El 70 por ciento de la administración está dirigida por gente que no es del municipio y de ahí se deriva mucha discriminación porque esta gente desconoce nuestros usos y costumbres”, comentó.





Por ello, consideró incluso que a nivel nacional el anhelo de la población indígena que confiaba en la presente administración para lograr un cambio de raíz para obtener mejores oportunidades comienza a disolverse, ya que “por lo menos en Temoaya no hay cambios”.