'Traidor a la patria' ahora es de morena

Ciudad de México.- En abril pasado, el diputado Shamir Fernández Hernández votó contra la reforma eléctrica, ayer se incorporó a la bancada de Morena en el Cámara baja y y dejó de ser un "traidor a la patria".

Apenas siete días duró como independiente el legislador por el distrito 6 de Coahuila, luego de renunciar al PRI y dejar el grupo parlamentario tricolor.

Durante el arranque de la reunión plenaria de Morena en San Lázaro, el coordinador, Ignacio Mier, presentó al ex priista y pidió al grupo que votara a favor de su alta en su fracción.

También ex priista, Mier obvió la militancia de 25 años de Fernández en el tricolor y que fue uno de los legisladores que no apoyó la iniciaativa eléctrica del Presidente López Obrador.

"Él se considera un hombre congruente y es paciente, y dentro de su paciencia esperó a que efectivamente se hicieran válidos los principios y las luchas que él siente, que le dieron la razón para incorporarse a la política, no las encontró y él cree y está convencido que los principios de no mentir, no robar y no traicionar", elogió Miel al presentar al ex priista.

Fuentes legislativas han señalado que a Fernández le ofrecieron ser candidato a la Alcaldía de Saltillo, a fin de que se sumara a Morena.

Mier pidió aprobar la incorporación del coahuilense, y su bancada votó de forma unánime, por lo que dejó de estar en la lista de los traidores a la patria que Morena denunció ante la FGR.

El ahora morenista subió al presidium, saludó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a los diputados del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, y del PT, Reginaldo Sandoval.

Morena tiene ahora 201 diputados, y el PRI se quedaría con 69 legisladores, luego de iniciar la 65 Legislatura con 71 integrantes.

Durante la discusión de la reforma eléctrica, en abril pasado, Carlos Miguel Aysa Damas desertó del PRI y se sumó a Morena, luego de que su padre y ex Gobernador de Campeche, Carlos Aysa González, fue propuesto como Embajador de México en República Dominicana.