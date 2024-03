Traman en PJ la nulidad de la elección, dice AMLO

Óscar Mireles / Agencia Reforma / El presidente López Obrador acusó al Poder Judicial de tramar la nulidad de la elección del próximo 2 de junio

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Poder Judicial de tramar la nulidad de la elección del próximo 2 de junio.

En conferencia, el mandatario consideró como una amenaza la intención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de crear "un listado" con sus intromisiones en la contienda presidencial, para usarlo como un documento vinculatorio en la calificación de la elección del 2 de junio.

"Están por notificarme, creo que ya lo hicieron, que no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar o van a hacer un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometo, para darle valor o usar las infracciones en el momento de la calificación de la elección", denunció.

-¿Apuestan a la nulidad de la elección?, se le preguntó.

"Eso es lo que yo creo que están tramando", respondió.

De acuerdo con el tabasqueño, existe el riesgo de que se intente un fraude electoral y hasta un golpe de Estado técnico desde el Poder Judicial.

"¿Y mis libertades? ¿Cuáles son sus fundamentos? Ellos pueden calumniar libremente y yo no puedo ejercer mi derecho de réplica, mi libertad o mis funciones como presidente, que tengo que garantizar que el país se desenvuelva en un ambiente de justicia, de legalidad, de democracia.

"Pero así están, quién sabe qué encuestas están viendo, quién sabe qué está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos. ¿Van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial?", cuestionó.

López Obrador informó que un juez le ordenó borrar unas publicaciones de sus redes sociales, relacionadas con una candidata de la oposición, que no mencionó por su nombre.

"Me están pidiendo de una señora que no puedo hablar que yo borre unos tuiteres (sic) pasados, todo lo voy a hacer, todo lo voy a cumplir, todo", refirió.

-¿El INE le pidió borrar los tuits?

"No, jueces del Poder Judicial", respondió.

Por otro lado, el presidente criticó el pronunciamiento de un grupo de intelectuales, académicos y escritores, que pidió a medios de comunicación equidad en la cobertura de las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, principalmente en los horarios de mayor rating.

"Ahora los cínicos estos, hablan de falta de equidad en los medios. No lo he visto, pero me dice que piden equidad, es el mundo al revés, si tienen todos los medios a su favor".

"¿Qué no tienen a todos los periodistas que hacen las mesas de análisis en Televisa? Todos en contra de nosotros", acusó.

"Hay una candidata, no voy a decir de qué partido, que está creciendo así, pero tiene el 75 por ciento de los columnistas en contra".