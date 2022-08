Trampas y ambiciones pervierten a Morena, dicen ¡morenistas!

CDMX.- Disidentes de la dirigencia nacional de Morena advirtieron que tomarán acciones para exhibir los abusos de recursos públicos y programas por parte de funcionarios para controlar al partido en sus estados, las ambiciones de la cúpula morenista y el chapulineo.

Cientos de militantes de ese partido de diversos estados se reunieron este domingo en la Segunda Convención Nacional Morenista para advertir que ese movimiento se está convirtiendo en un partido de Estado, con las mismas características del PRI.

Convocados por liderazgos como Enrique Dussel, uno de los fundadores del partido, el académico John Ackerman, el padre Alejandro Solalinde y ex secretarios como Irma Eréndira Sandoval, de la Función Pública, y Víctor Toledo, de Medio Ambiente, acordaron que harán una campaña para exigir la salida del líder Mario Delgado y la secretaria general, Citlalli Hernández.

Lamentaron que la dirigencia nacional no reconozca las trampas que cometieron Gobernadores, Alcaldes, diputados, funcionarios y demás líderes para acarrear y condicionar el voto en la elección de congresistas del pasado 30 y 31 de julio, pues algunos lograron hasta 5 mil votos, lo que demuestra la maquinaria que usaron.

Confiaron en que el Tribunal Electoral les dé la razón y el proceso se anule, pues no fue una fiesta democrática como presumen, sino una jornada de delitos electorales.

"¡Fue un acarreadero!" "¡Fue un circo!" "Fue una burla", gritaban al unísono los asistentes, cuando el secretario de Derechos Humanos del CEN, Carlos Figueroa, acusó de actuar como los repudiados priistas.

"Están convirtiendo un movimiento social, que es Morena, en un partido de Estado, y eso es lo que jamás buscamos. No luchamos para destruir al PRI y construir a Morena en otro PRI", afirmó.

El padre Alejandro Solalinde aseguró que respaldó a Morena porque confió en que fuera un partido de causas, pero sus líderes, como Delgado, Hernández y Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional morenista, han demostrado que no respetan la unidad en la diversidad.

Por ello, los llamó a escuchar las voces en contra, y aceptar errores, y advirtió que no bajarán la voz ante los abusos de la cúpula, aunque él no es militante.

Ante los gritos de "¡Fuera, Mario!", el sacerdote pidió mantener la calma y demostrar que la disidencia sí sabe respetar los cauces institucionales.

Toledo afirmó que no sólo deben rescatar al partido, sino también el movimiento, pues se está descarrilando, y no pueden ofrecer un partido en esas condiciones en el 2024.

Incluso propuso constituir la Convención en "Morena-movimiento", y rescatar los valores del partido en las comunidades, y subdividirlo en representaciones de los sectores.

"La 4T no terminará en dos años, vendrá una segunda etapa y necesitamos un partido fuerte. Recatar a Morena es un acto heroico", dijo.

Sandoval consideró que quienes están en la Convención son los morenistas "desobedientes", por lo que trabajarán para desterrar la corrupción que también existe, y exigirán claridad en el uso de los recursos del partido.

"¡No podemos aceptar que Morena se convierta en otro partido de estado como el PRI o se eche a perder como el PRD! ¡Ganaremos la batalla en contra de los mapaches y los chapulines de Mario Delgado!", cerró Ackerman.

Después de cuatro horas de discusión, que se dividió en ocho temas, resolvieron implementar acciones sobre una veintena de temas.

Las demandas

Estos son los resolutivos de la Segunda Convención Morenista, convocada por disidentes del partido

- Respaldo irrestricto al Presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la derecha conservadora

- Repudio absoluto a las prácticas de compra y coacción del voto, acarreo, condicionamiento de programas sociales, amiguismo, nepotismo y fraude electoral que tuvieron durante las asambleas el pasado 30 y 31 de julio

- Nulidad de las asambleas y castigo a los responsables de irregularidades, de delitos electorales, así como la reposición del proceso, de acuerdo a los estatutos

- Exigencia de renuncia inmediata de Mario Delgado, Citlalli Hernández y Bertha Luján por traicionar los principios del movimiento, de no mentir no robar y no traicionar

- Unidad de las bases rumbo a la refundación del partido, a partir de la acción directa de la militancia

- Rechazo a la propuesta de reforma a documentos básicos presentada por la dirigencia, en la que se propone eliminar la palabra "partido izquierda"

- Convocar a un proceso de reflexión que garanticen eliminar el oportunismo político y la separación entre los gobiernos y el partido político

- Convocar a 32 foros estatales para elaborar la propuesta de Gobierno hacia el 2024