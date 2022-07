Tras feminicidio de Margarita, harán cambios en FiscalíaI

Reforma

Ciudad de México.- Tras el feminicidio de Margarita Ceceña, en cuyo caso se han señalado omisiones, el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, anunció cambios de servidores en el órgano de justicia para mejorar los servicios.

Abordado por periodistas, el Fiscal estatal refirió que se investiga el actuar de funcionarios y aseveró que no habrá impunidad.

"Tenemos la obligación de investigar también por qué no acudieron antes a la Policía Preventiva el día en que ocurren los hechos, cuando le prendieron fuego, pero vamos a ver si hubo o no omisiones, por qué no hubo aviso del hospital", expuso.

"Cuando ella pierde la vida ya en un hospital, es cuando se practica el levantamiento del cadáver y entonces la investigación se torna respecto de un feminicidio. Entonces, si hubo o no omisiones, eso lo vamos a determinar, e igual que en el caso de Ana Lilia Mata, vamos a sancionar si es que corresponde, pero tenemos que cuidar los procesos y vamos a hacerlo de manera muy muy seria.

"Lo que les puedo anunciar es que en la región oriente va a haber cambios, vamos a rotar personal, vamos a mejorar nuestro servicio, y por cuanto hace al feminicidio, pues no va a haber impunidad".

El Ministerio Público, dijo, trabaja en una cadena de tiempo sobre el hecho en el que, advirtió, incluso se determinará si el personal del hospital incurrió en alguna falta.

También se indagará el actuar de la policía de proximidad por testimonios que acusan demoras ante llamadas de auxilio.

"Cuando en Morelos matan a una mujer, vamos a ir por esa persona y la vamos a meter a la cárcel, todo será corroborado por medio de las bitácoras, y cuando se tenga definido cuáles son las responsabilidades, se habrá de integrar la carpeta correspondiente", prometió.

Recordó que la Fiscalía de Morelos emitió cuatro órdenes de aprehensión en contra de los señalados por este delito: Primitivo 'N', María de la Cruz 'N', Leobardo 'N' y Nataly 'N'.

"Los estamos buscando y los vamos a detener. Sabemos quiénes son y tenemos el acervo probatorio suficiente para presentarlos ante la justicia, para que primero haya una vinculación a proceso y después una sentencia condenatoria", añadió.

El Fiscal Carmona informó que se reunió con familiares de la mujer de 30 años que fue quemada por sus familiares en el Municipio de Cuautla.

"Expliqué a la mamá de Margarita Seceña (sic), la señora Andrea Martínez, y a su sobrina María Martínez, los avances de la investigación, para dar con los responsables del feminicidio de su hija. Ellas, sus nietos y familiares están a resguardo", indicó.