Tras renuncia de Omar Fayad al PRI; también se van diputados y líderes

Hidalgo.- A cinco días de la renuncia del ex Gobernador Omar Fayad al PRI, 8 legisladores del Congreso de Hidalgo por este partido, así como su líder estatal y otros 18 miembros de la estructura, dimitieron del Revolucionario Institucional.

Se trata de los diputados Citlalli Jaramillo Ramírez, Erika Rodríguez Hernández, Marcia Torres González, Michelle Calderón Ramírez, Roció Sosa Jiménez, Alejandro Enciso Arellano, Juan de Dios Pontigo Loyola, Julio Manuel Valera Piedras.

Estos aseguraron que no se sumarán a ninguna otra bancada, sin embargo, continuarán haciendo política, siendo esta la primera vez que el partido tricolor se queda sin representación en el Congreso de Hidalgo.

Por su parte, Julio Valera Piedras, quien ocupara la dirigencia estatal además de un curul como diputado, comentó que previo a tomar la decisión se buscaron los canales de diálogo con la dirigencia nacional, encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, sin poder llegar a un acuerdo.

"Hoy todos aquí damos un paso lateral y dejamos el Partido Revolucionario Institucional, lo decimos claro y de frente, no nos retiramos de la política, tenemos un compromiso vigente con nuestro estado y con toda la ciudadanía, y sobre todo tenemos mucho que aportar para que Hidalgo siga creciendo", pronunció Julio Valera.

El ex líder priista aseguró que las próximas semanas reflexionarán sobre como podrán seguir aportando en la política del estado.

Refirió en conferencia, acompañado de todos los demás disidentes, que desde hace cuatro años, con la llegada de Alejandro Moreno a la dirigencia nacional, rechazan el rumbo que ha tomado el partido.

Quienes manifestaron su renuncia militaron entre 35 y 8 años en este bloque partidista.

Por su parte, la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, quien perdió la gubernatura de Hidalgo contra el morenista Julio Menchaca, minimizó en un video las renuncias al decir que quienes abandonaron el partido no levantaban la mano como priistas por los hidalguenses.

"Quienes hoy renuncian nos dejan claro que no solo usaron al PRI para ocupar posiciones, prueba de ello es que renuncian al partido y no al cargo por el que cobran, los que se van, hace mucho que se fueron, su salida nos hace hoy reconstruir la confianza entre nosotros, no perdemos nada, ¿saben por qué? Porque los diputados locales que se van nunca levantaron la mano por los hidalguenses, para no incomodar al Gobierno de Morena del que son y serán comparsa", expresó Viggiano.

En la estructura estatal del partido, sumaron 19 renuncias, entre ellos el secretario Operación Política, Esteban Fernández; Maricela García, encargada de la Secretaría de Finanzas; Isidoro Sánchez, secretario de Gestión Social; y José Manuel Escalante, secretario de Jurídico.