Tratará Ebrard migración con EU el 7 de mayo

Ciudad de México.- El Canciller Marcelo Ebrard estará el 7 de mayo en Washington, Estados Unidos, para abordar con autoridades de ese país temas como la migración.

Afirmó que en ese tema, la relación entre ambos países se deberá construir sobre la base de que tienen ideas distintas.

"Y tendremos que coexistir sobre esa base", indicó en conferencia.

"Uno de los motivos principales de la visita es compartir lo que puede ser el trazo de cómo mejorar la relación México-Estados Unidos".

Ebrard dijo que el Gobierno de México entiende y asume que ambas naciones tienen diferentes puntos de vista sobre varias materias, una de ellas la migración.

"La política mexicana de migración es distinta a la política de Estados Unidos de migración, no se parecen, la nuestra se fundamenta en las leyes mexicanas, en nuestra Constitución", apuntó.

"Entonces, en ningún momento nos hemos planteado modificar nuestra política, la política mexicana va a seguir siendo la política que se ha adelantado".

Ante la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Canciller enfatizó que la Casa Blanca no dicta los lineamientos de la política migratoria mexicana.

"Esa no va cambiar y pensamos que es una política migratoria que va a ser exitosa, también tómese en cuenta que estamos apenas a unos meses y que se está enfrentando un flujo muy grande", dijo.

"El Gobierno tiene apenas unos meses y, al mismo tiempo, se está haciendo la renovación del Instituto, a una escala muy grande".

Presume relación comercial

En otro tema, Ebrard destacó que por primera vez México se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos, por encima de China, durante el primer bimestre del año.

"Por primera vez, de acuerdo a las cifras oficiales, en enero y febrero de este año, México es el socio comercial número uno de Estados Unidos", aseveró.

"Lo cierto es que el comercio entre los dos países en estos dos primeros meses del año, contra todo pronóstico, creció 3.4 por ciento, entonces somos el socio número uno de los Estados Unidos hoy por hoy, de acuerdo a este balance".

Ebrard abundó que el intercambio entre ambos países ascendió en dicho periodo a 97 mil 418 millones de dólares.

"Esa relación entonces, si somos el principal socio comercial de Estados Unidos, lejos de ser cada vez más conflictiva, debe ser, o tenemos que encontrar la manera de tener una consistencia lo más productiva posible", añadió.

En la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también presumió que la Administración de Donald Trump ya confirmó los primeros 599 millones de dólares de inversión derivados de la cumbre empresarial que se realizó hace unos días en Mérida.

"Los primeros 500 millones de dólares derivados de este (diálogo) ya fueron comunicados al Gobierno de México como inversión inmediata", manifestó.