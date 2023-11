Tratarán de dividirnos, no nos vamos a dejar, dice Xóchitl

CDMX.- La todavía senadora, Xóchitl Gálvez, aseguró que desde el oficialismo tratarán de dividir al Frente Amplio por México (PAN-PRI-PRD), pero no se dejarán, justo a una semana del arranque de la precampaña por la Presidencia de la República.

"Tratarán de dividirnos, mentirán, dirán mentiras sobre nosotros, pero sobre todo van a mentir sobre la realidad, no vamos a caer en su juego, pero que quede claro, tampoco nos vamos a dejar", expresó este domingo.

"Tengo la certeza de la esperanza porque hemos dejado a un lado las diferencias y hemos puesto a México por encima de todos, esta es la hora de la verdad, la hora de los resultados, no de los pretextos, la hora de la realidad, no de las mentiras, la hora del activismo, no de la propaganda, es la hora de luchar con todo el corazón por nuestros padres, nuestros abuelos, por nuestros hijos y nuestros nietos".

Gálvez, originaria de Hidalgo, lanzó un guiño a los partidos que componen el Frente Amplio por México en el mitin que encabezó en una zona contigua al Monumento a la Revolución, cuya plancha fue ocupada por decenas de atletas con autorización del Gobierno capitalino, para rendir su informe legislativo.

Con alusiones a figuras emblemáticas del PRI, PAN y PRD, Xóchitl lanzó un mensaje a los partidos ante miles de seguidores y simpatizantes de las tres fuerzas políticas.

Gálvez evocó primero la figura del ex candidato priista victimado Luis Donaldo Colosio; de hecho, trajo a escena el célebre discurso que pronunció en el Monumento a la Revolución.

"Somos un solo pueblo y tenemos que jalar parejo. Hagámoslo juntos", propuso.

"Hace casi 30 años, en este mismo lugar, Luis Donaldo Colosio veía un México con hambre y con sed de justicia. Hoy eso sigue siendo verdad: millones de mexicanos siguen teniendo hambre y sed de justicia", sostuvo.

Luego trajo a la memoria la figura de Heberto Castillo, emblema de las luchas de la izquierda, recordado sobre todo por haber declinado en favor de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988.

"Como bien decía Heberto Castillo, no mires de dónde vienes, sino a dónde vas. Basta ya con la obsesión de la historia. Ahí no está lo que queremos . Los mexicanos no queremos vivir en el pasado", expresó.

Xóchitl habló luego de Manuel de Jesús Clouthier, El Maquío, que murió a causa de un sospechoso accidente automovilístico.

"Cito al gran Maquío: 'mi lucha no es para que tú creas en mí. No es para que tú creas en mis sueños. Sino para que tú creas en ti y en tus sueños. Yo, Xóchitl Gálvez, lucho y lucharé para que cada uno de ustedes logre sus sueños", prometió.

En el templete Xóchitl apareció sola. A un costado, figuraron sus hijos Diana y Juan Pablo, y discreto, se dejó ver por primera vez su esposo, Rubén Sánchez.

Abajo, a ras de piso, estaban los dirigentes del PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente.

Xóchitl Gálvez prometió que los programas sociales no desaparecerán en caso de vencer en la elección del próximo año.