Tren Maya completo en 2 o 3 meses, no en febrero, dice AMLO

Calakmul, Campeche.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el Tren Maya no estará completo tampoco para el 29 de febrero, cuando planea inaugurar el tramo 5, sino hasta en dos o tres meses más.

"No, no, no (estará listo el 29 de febrero), queda por partes, el 29 vamos a inaugurar de Cancún, a playas, Del Carmen, la Riviera, y seguimos trabajando", dijo en entrevista.

"(El 100 por ciento) pues yo creo que en dos meses más, tres meses", agregó en el ejido de Conhuas, adonde llegó a inaugurar una gasolinera del Bienestar que administrarán los ejidatarios.

Se trata de segunda gasolinera de este tipo que inaugura tras la de 2022, en Guelatao, Oaxaca, aunque aún se encuentra en obra y no despacha gasolina.

El Presidente confirmó que los mil 554 kilómetros que había prometido inaugurar en diciembre pasado del Tren Maya estarán listos para después de febrero, aunque aclaro que para entonces no podría hacer inauguraciones debido a la veda electoral

"Sí (después de febrero), nada más que ya no podemos inaugurar, pero cuando pase la elección ya hasta Tulum y están invitados", dijo.

López Obrador llegó en helicóptero de Chetumal este ejido. Momentos antes, el Secretario de Gobierno de Campeche, José Urueta, había calculado que el Tren Maya, en su tramo 7 en esta zona, estaría listo hasta Mayo o junio.

"Es el tramo 7. Se están terminando las terracerías, que es lo más fuerte, ya viene la colocación. Yo creemos que para mayo o junio debe estar terminado", dijo.

Aunque la obra no está terminada, el Presidente ha realizado dos inauguraciones del Tren Maya: el 15 de diciembre, de Cancún , Quintana Roo, a Campeche, Campeche, y el 31 de diciembre, de Campeche a Palenque, Chiapas.

El Mandatario había prometido que toda la ruta estaría completa para el 29 de febrero.

"Estamos considerando que para finales de febrero ya está todo, o sea, ya es desde Cancún, Tulum, Chetumal, Calakmul, Escárcega", dijo el 29 de noviembre.