Tren Maya sí tiene permisos de impacto ambiental: López Obrador

Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el proyecto del Tren Maya cuenta con todos los permisos de impacto ambiental para su construcción.

En Palacio Nacional, el mandatario destacó mediante un video la opinión favorable de ejidatarios y pobladores de zonas por las que pasará esta obra y que apoyan la construcción de ésta.

Sí hay permiso de impacto ambiental y hay consulta. La mayoría de la gente está a favor. Los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto aprobaron por unanimidad y tienen 100 mil hectáreas y aprobaron vender mil 200 hectáreas para el aeropuerto.

“Sí se tienen todos los permisos de impacto ambiental y no sólo son los permisos, es una convicción, no vamos a destruir la selva, no somos iguales”, afirmó.

López Obrador destacó, por ejemplo, no sólo la venta de las mil 200 hectáreas de ejidatarios del municipio de Felipe Carrillo Puerto para el Nuevo Aeropuerto de Tulum, sino que en un ejido de Playa del Carmen también se avaló el Tren Maya bajo la condición de cuidar los cenotes.

Aseguró además que los ciudadanos tienen garantizado de que “les va a ir bien” con el Tren Maya, el cual se prevé sea inaugurado en 2023 y que cuente con mil 500 kilómetros de vías.

“¡Tengan para que aprendan!”, expresó el presidente luego de presentar un video en el que pobladores destacan la coordinación con las autoridades federales para evitar mayores afectaciones al medio ambiente.

Incluso, en la grabación las personas entrevistadas resaltan los beneficios que tendrá el Tren Maya para el sur de México, por lo cual invitan a “subirse al tren”.

López Obrador agregó que incluso, “para que les dé más coraje a los conservadores”, propondría analizar el que el Nuevo Aeropuerto de Tulum se llame Felipe Carrillo Puerto, municipio en el que estará ubicado.

"Me gustaría mucho que el nuevo Aeropuerto de Tulum llevara el nombre de Felipe Carrillo Puerto, quien defendió a los mayas en contra de los aristócratas hacendados de esa época, porque ese pensamiento conservador alimenta a nuestros opositores, a quienes no quieren la transformación, ya hay Aeropuerto Felipe Ángeles y Habrá Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto”, dijo.