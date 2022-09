Tribunal niega entrega de investigación contra Scherer

Reforma

Ciudad de México.- Un tribunal federal echó abajo la orden judicial girada a la Fiscalía General de la República para que entregara a un juez la copia de toda la carpeta de investigación instruida contra Julio Scherer Ibarra, quien pretende tener acceso al expediente.

Por unanimidad, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México revocaron el fallo del juez de amparo que apercibió a la FGR con imponerle una multa económica, en caso de no remitirle dichas constancias judiciales en un plazo de 3 días.

Esta resolución tiene como antecedente un amparo que presentó el ex consejero Jurídico de la Presidencia contra la decisión de la FGR de no citarlo a declarar ni darle acceso a la carpeta de investigación, pese a haberlo solicitado.

El 17 de mayo pasado, la FGR le respondió por escrito a Scherer que no le daría acceso a la indagatoria porque aún no tiene la calidad de imputado. Dicha notificación fue acompañada con algunos documentos con los que la Fiscalía justificó su argumento.

Julio Veredín Sena Velázquez, Juez Séptimo de Distrito en Amparo de esta capital, dio trámite a la demanda de Scherer y el 30 de junio le dio un plazo de tres días a la FGR para que le entregara todas las constancias del expediente que sirvieron de apoyo para dictar su negativa.

Juan Ramos, Fiscal Especializada de Control Competencial y brazo derecho de Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, presentó un recurso de queja contra el juez, mismo que ahora el colegiado declaró fundado, ordenando la cancelación de la entrega del expediente.

El magistrado ponente Francisco Javier Sarabia Ascencio argumentó que es innecesario que la FGR entregue todo el expediente, porque basta con los documentos que adjuntó a su negativa para justificar el trámite.

"No era necesario que se acompañen las constancias en su totalidad, precisamente por esa razón. Y debe tenerse presente que si esas constancias son necesarias o no para analizar el acto reclamado, lo cierto es que en esa fecha, 17 de mayo, dijo la autoridad que ya las había emitido y por tanto eran innecesarias las demás constancias", dijo durante la sesión del pleno.

El magistrado Juan José Olvera López agregó que mediante un recurso de queja no se le puede dar a Scherer el acceso a toda la investigación, pues eso es algo que deberá definirse hasta la sentencia de fondo del amparo.

"De incorporar todas las constancias al juicio de amparo, se estaría resolviendo de hecho el tema constitucional, dado que el quejoso tendría acceso a ellas, que es lo que pretendía de la responsable y no se lo concedió y por eso vino al amparo", dijo Olvera, quien agregó que la Corte ya resolvió que alguien que no es imputado no tiene derecho a acceder a una carpeta de investigación.

Scherer ahora deberá continuar litigando y esperar varios meses para que los tribunales sentencien si puede o no acceder a la carpeta de investigación FED/FEAI/FEAI-CDMX/0000122/2022 y rendir su declaración ministerial.

Según la FGR, a través de un asesor financiero y tres abogados, Scherer pretendió obligar a Juan Collado a que vendiera Caja Libertad a Banca Afirme como condición para otorgarle un acuerdo reparatorio que le permitiera salir de prisión.

Banca Afirme es propiedad de Julio César Villarreal Guajardo, a quien Collado señala como amigo del ex consejero Jurídico de la Presidencia.