Tribunal ordena a Secretaría de Salud a vacunar a menores de 5 a 11 años contra covid

Los Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ordenó a las autoridades del Estado mexicano, incluida la Secretaría de Salud federal que, a partir del lunes 21 de febrero, deben de vacunar contra covid-19 a los menores de 5 a 11 años con la el biológico de Pfizer.

El colegiado aseguró que ya se le hizo un extrañamiento a la Secretaría de Salud Federal; sin embargo, no se han pronunciado al respecto de la decisión donde se determinó la protección a los menores de edad.

El tribunal concedió una suspensión de oficio y de plano a menores que promovieron un amparo, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, para ser vacunados, al advertir que la enfermedad covid-19 puede tener efectos notables en su salud y provocarles daños irreparables o incluso la muerte.

En la tesis publicada este viernes 18 de febrero de 2022 a las en el Semanario Judicial de la Federación, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de febrero de 2022.

“Se considera que es un deber de las autoridades de salud velar por la mayor protección disponible en favor de los menores quejosos, lo que implica aplicarles la vacuna que se encuentra disponible en la dosificación y bajo las condiciones que se han identificado como favorables al fin perseguido”.

Los magistrados argumentaron que las diversas opiniones científicas emitidas por autoridades expertas en materia de salud, tanto a nivel nacional como internacional, evidencian los serios riesgos y peligros de no administrar el biológico Pfizer-BioNTech a la población de menores que oscilan entre los 5 a 11 años, en contrapartida, los riesgos y contraindicaciones son de mucho menor entidad.

A pesar de que, en varias ocasiones, se ha requerido a la Secretaría de Salud Federal, está no ha emitido alguna acción o reacción a los mandamientos judiciales, sólo en algunas sesiones de la conferencia mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López obrador, se ha señalado que no les resulta necesario, en tanto que el virus indicado no les afecta, ni se trata de un producto aprobado por ellas para ese rango de edad.