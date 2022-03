Truena Alcalde de Culiacán contra medios

Reforma

Ciudad de México.- El Alcalde de Culiacán, Sinaloa, el morenista Jesús Estrada Ferreiro, arremetió contra medios de comunicación por supuestamente alterar su opinión respecto a que son las mujeres quienes propician que les hagan daño.

"El periódico, o quien sacó esa pendejada, está alterando, está sacando de contexto las cosas porque ahí fui correcto. Lean lo que dije, que no se hagan pendejos los que escriben", sostuvo ante reporteros tras inaugurar el Foro de Consulta Popular para la Integración del Plan Municipal 2002-2024.

"Eso es lo que le critico a los medios, me vale madres lo que sigan publicando, que se atengan a las consecuencias porque no les voy a dar entrevistas ya".

El 1 de marzo durante el taller de capacitación policial con perspectiva de género de la Universidad de Policías (Unipol), el Alcalde dijo que "la mujer misma propicia que le causen el daño porque no hace caso de las recomendaciones".

"Y no se trata de revictimizar a nadie, la mujer misma propicia que le causen el daño porque no hace caso de las recomendaciones. Si su pareja le habla y sale otra vez a la calle, y pues ahí, se los digo por experiencia porque me ha ocurrido y es muy lamentable que esto ocurra, pero pues somos seres humanos y cedemos a cualquier invitación con la supuesta intención de conciliar, de negociar, de arreglar algo, sale la mujer y el tipo con arma y todo, la asesina", señaló.

Sin embargo, Comunicación Social de Culiacán envió una carta a medios para aclarar eso fue sacado de contexto y que la cita fue incompleta, no obstante, su declaración sobre las mujeres es la misma.

"El Presidente Municipal ha expresado su preocupación las fallas que intervienen en los protocolos de actuación para la salvaguarda de las víctimas", añade la nota aclaratoria del Gobierno de Culiacán.

"Situación que obliga el sistema de procuración de justicia y autoridades responsables a reestructurar los mecanismos de protección acompañadas con una mejora en la asesoría psicológica con la finalidad de evitar riesgos durante el proceso de recuperación de la víctima".