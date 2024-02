Truena AMLO vs. PJ por Lozoya: todos los casos los perdemos

Foto: Especial / Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Cd. de México.- Luego del excarcelamiento de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, quien continuará su proceso penal en casa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador tronó contra el Poder Judicial y se quejó de que todos los casos judiciales los pierde su Gobierno.

"Pues va la FGR a atender el asunto, esto tiene que ver con los jueces, con el Poder Judicial que dejan libres a todos, presuntos delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada, del crimen organizado.

"Tampoco es nuevo, nunca han hecho justicia, pero ahora es de manera abierta y descarada en contra nuestra. Todos los casos los perdemos, amparan a las empresas que quieren tener el control de la industria eléctrica nacional, protegen a los traficantes de influencia, corruptos, pseudoambientalistas, pseudodefensores de derechos humanos", comentó López Obrador en conferencia.

El encarcelamiento de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, acusado de corrupción terminó ayer tras una orden judicial de que siga el proceso penal en su casa.

El espectáculo de sus comparecencias y detención terminó ayer con el consentimiento de un Tribunal de que siga en su casa el proceso.

Después de dos años con tres meses y 17 días, el ex director de Pemex abandonó ayer el Reclusorio Norte a las 19:39 horas. Lozoya podrá seguir en libertad su proceso por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho tras haber sido apresado en noviembre de 2021.

La resolución judicial consideró que ya no hay riesgo de que el ex director de Pemex pueda darse a la fuga.

Ahora sólo deberá usar un brazalete electrónico, no podrá salir del País y deberá presentarse periódicamente a firmar.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal acusó que los jueces y Ministros del Poder Judicial son empleados de la "oligarquía corrupta".

"Están ahora en contra de nosotros porque el Poder Judicial está dominado por la oligarquía corrupta al servicio de una minoría corrupta, son empleados de ellos, no representan al pueblo de México.

"En el caso que me preguntas es lo mismo: fueron jueces del Poder Judicial los que decidieron que, en vez de que esté en la cárcel el ex director de Pemex, lleve el juicio en sus casa con un brazalete, porque sostienen que no hay ningún riesgo de que se escape, de que se fugue", mencionó.

López Obrador espera que la Fiscalía General de la República apele y manifestó que el Poder Judicial "está podrido".

"La FGR va a apelar pero es un asunto entre la FGR el Poder Judicial. La verdad el Poder Judicial está podrido, puede que haya excepciones de magistrados, de jueces -me consta-, pero son la excepción, no es la regla, eso es lo que puedo comentarte", añadió.