Truena contra Anaya: 'chueco, hipócrita, ladrón'

Xalapa.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador tronó contra Ricardo Anaya y lo llamó "chueco, hipócrita y ladrón" luego que éste dijera en la mañana que acudiría a audiencia en el Reclusorio Norte sólo si también van sus hermanos Pío y Martín.

"Pues que ya haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad. Nada más que le quede claro, lo sabe, lo que pasa es que es chueco, hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas, no odio, no soy igual a ellos. Entonces, él lo sabe, de manera mañosa me echa la culpa para buscar protección, es como el que le arrebata la bolsa a una señora y empieza a gritar 'al ladrón' que asuma su responsabilidad.

"Y en el caso de mis hermanos igual: que la autoridad actúe, yo no tengo que ver con la Fiscalía. Ya no es el tiempo de antes que el Presidente le ordenaba al procurador qué hacer, eso ya cambió. También no tengo nada que ver con el Poder Judicial, es un poder autónomo, independiente, los jueces actúan por su cuenta, constantemente los estoy cuestionando, no es como antes que el Presidente daba órdenes", comentó López Obrador en conferencia.

Esta mañana, Anaya difundió un mensaje en Twitter con el fin de que el Mandatario federal le respondiera. El ex candidato presidencial lo retó aceptando presentarse en la audiencia en el Reclusorio Norte, mañana jueves, si también lo hacían Pío y Martín López Obrador, quienes fueron captados en video recibiendo fajos de dinero.

"Vamos a ver qué te parece lo siguiente: yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera", retó Anaya.

"Las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de (Emilio) Lozoya. Por eso no hay pruebas. O a ver: con toda confianza, Andrés Manuel, ¿no será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti?".

Desde Xalapa, Veracruz, López Obrador dijo que es una "marrullería" lo que ha hecho Ricardo Anaya, pues durante toda su carrera política fue atropellando a la misma gente de su partido e inclusive traicionó a Enrique Peña Nieto.

"Esta gente del pensamiento conservador, además de corruptos, son muy hipócritas. Que le quede claro -aunque la verdad, repito, sí le queda claro- es una marrullería, quién lo manda a agarrar dinero.

"Este joven durante todo su ascenso fue atropellando a los mismos de su partido, nada más que como son iguales se les olvidó, hizo acuerdos con todos, hizo acuerdo con el PRI siendo él del PAN, con Peña acuerdos y cuando había vencido a todos y se sentía todopoderoso traiciona a Peña, esa es la verdad", narró.

El Presidente instó a la Fiscalía General de la República (FGR) a transparentar el porqué ha citado a Anaya a audiencia, pues de otra forma el ex candidato presidencial seguirá echándole la culpa y acusando persecución política.

"Entonces, que la Fiscalía y el Poder Judicial informe, que no se vaya a quedar todo en que por el debido proceso no se puede dar información. Esto es un asunto de interés público que a todos nos atañe, a todos nos importa. Ojalá la Fiscalía dé a conocer por qué es lo del citatorio a Anaya, para que no quede en especulación, si no me va seguir echando la culpa a mí", pidió.

López Obrador agregó que en términos políticos convendría tener un candidato que es perseguido por sus adversarios.

"De repente se puede dictar orden de aprehensión y él puede decir 'ahi está, me están persiguiendo' y yo quedo como que estoy persiguiendo a mis adversarios, que no quiero que él se fortalezca con miras a la elección de 2024. Falta para eso muchísimo, qué voy a estar pensando en eso, en términos políticos hasta diría que conviene un candidato así", finalizó.