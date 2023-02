Truena Ebrard vs. Bárcena; 'Nunca oculto información a AMLO'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tronó contra Martha Bárcena luego de que la ex Embajadora afirmó en una entrevista que el Canciller negoció las políticas de expulsión de Estados Unidos en secreto.

Ebrard aseguró que Bárcena no sólo se ha dedicado a calumniarlo desde que salió de la Administración, sino que le tiene un "rencor obsesivo".

"La ex Embajadora se ha dedicado desde que dejó su cargo a calumniarme en todos los estados en donde ha podido. Es un rencor obsesivo diría yo, su gran objetivo no es la verdad, sino ver cómo me hace daño todos los días", sostuvo en la conferencia mañanera.

Esta mañana, en Palacio Nacional, Ebrard afirmó que, de no haberle compartido información a Andrés Manuel López Obrador sobre las intenciones de EU de imponer aranceles y aceptar que México fuera "tercer País seguro", no sería Canciller ahora.

"Salía yo a informarle al Presidente López Obrador cada paso que íbamos dando. Nunca hubo una decisión o acción que tomara yo ocultando la información al Presidente. No sería yo Canciller ahorita.

"Pero también se lo informamos al Senado antes de ir yo a Estados Unidos, fui al Senado de la República y les dije a los senadores: van a querer imponernos el tercer país seguro, para eso es el arancel. Necesitamos un acuerdo político, unánime, cosa que se logró, ahí están los documentos", aclaró.