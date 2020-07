Truena López-Gatell contra estados; no presenta semáforo

Reforma

Ciudad de México.- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reprochó la responsabilidad en cuanto a las medidas de desconfinamiento a nivel estatal, pues esto ha causado rebrotes de Covid-19, y debido a que la información de las entidades no es consistente, no presentó el semáforo de riesgo.

"Quiero comunicar que hoy es viernes y hoy esperábamos ver un semáforo. Decidimos hoy no presentar el semáforo porque identificamos que la información que se transifere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados".

"Esto nos llevó en la semana a estar descubriendo. Al inicio pensamos que teníamos un desfase en la base de datos y nos damos cuenta que no, que hay inconsistencias. Hoy no vamos a presentar el semáforo y vamos a evaluar y a replaticar con las entidades federativas al respecto", dijo López-Gatell.

Y aclaró que las inconsistencias no son propias de las 32 entidades del país, sino solamente de algunas.

"Dejo en claro que no son las 32 entidades federativas, dejo en claro, pero no podemos presentar el semáforo nacional cuando va a estar con varios huecos grises por todos lados, porque no hay información consistente para la evaluación".

Al inicio de su conferencia vespertina, el funcionario arremetió contra los estados por las medidas de desconfinamiento.

"Quiero anticipar que este informe técnico el mensaje es de preocupación por lo que esta ocurriendo en el nivel subnacional. Es una responsabilidad del nivel local del Gobierno, de los municipios, que aseguren que los espacios públicos no deben estar abiertos porque el semáforo de riesgo indica que no es procedente y que es riesgoso que se concurrra.

"Algunas disposiciones son estatales y los Gobiernos estatales saben perfectamente qué empresas abrieron y si abrieron o no, cuándo les correspondía y qué medidas deben seguir. Es también una responsabilidad de las autoridades estatales porque son sanitarias y las reconversiones hospitalarias se instruyeron desde marzo y no se han logrado las reconversiones en todos los casos", comentó López-Gatell.

En conferencia en Palacio Nacional, el funcionario de Salud afirmó que muchas de las actividades como la reapertura de los negocios comerciales dependen de autoridades locales y es responsabilidad de los Gobiernos estatales seguir las medidas.

López-Gatell aclaró que la mayoría de las entidades tienen un rezago de diagnóstico, por lo que el número de casos pendientes de confirmación estatales de coronavirus es incluso superior al doble.

"La mayoría de las entidades tienen un rezago de diagnóstico. Presentamos aquí una grafica roja y amarilla donde entidad por entidad mostrábamos cuántos casos confirmados había y cuántos casos estaban pendientes de confirmación. Pasan semanas y semanas y la mayoría, prácticamente todos los estados, tienen un rezago superior al doble en confirmaciones", señaló el subsecretario.

El funcionario de Salud agregó que todavía falta la mitad de la epidemia, por lo que urgió a la población y a autoridades actuar con responsabilidad para disminuir el número de casos.