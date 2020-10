Truena Muñoz Ledo: es un asalto y un complot

Cd. de México (09 octubre 2020).- Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, aseguró que los resultados de la encuesta del INE, que lo empatan con Mario Delgado, son un robo y un asalto.

En entrevista, denunció la existencia de una conspiración para tratar de evitar que llegue a la presidencia de ese partido político.

"Es un robo, es un asalto. Estoy profundamente indignado porque se ha roto la legalidad por la que hemos luchado en los últimos 35 años", dijo.

"¿Cómo me van a explicar que gané dos a uno y ahora me cuasi empatan? Se nota que están dispuestos a todo. No es un fraude, es un complot, es una conspiración contra la democracia".

El expresidente de la Cámara de Diputados exigió la renuncia de Delgado a la contienda interna y advirtió que ya tiene listos los recursos legales para impugnar el proceso ante la Suprema Corte de Justicia.

"Que Mario renuncie y si no, me voy a la Corte. Esta es una cancelación de los derechos políticos", expresó.

"Yo ya gané, estoy arriba y lo que pase en las siguientes 48 horas refrendará sus actos inconstitucionales y bandoleros".

El legislador federal consideró que, a pesar de las maniobras e irregularidades, está en condiciones de ganar la contienda.

"Estoy indignado, pero no pasarán. Hicieron lo que se les dio la gana, esto es la ley de la selva, pero les voy a ganar", manifestó.

Tras denunciar que en días pasados se registro "un aquelarre" en el Tribunal Electoral para posponer la elección hasta el 2021, Muñoz Ledo lamentó que Morena haya caído en la corrupción.

"Morena está roto por la inmoralidad. Lo que tengo es una profunda tristeza porque corrompieron a mi propio partido", agregó.