Truena Salinas Pliego y anuncia demanda contra 4T

Foto: Especial / En varios posteos, el empresario Ricardo Salinas Pliego afirmó que "no lo van a doblar".

Cd. de México.- Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, acusó al Gobierno federal y, en particular, al Vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, de violar la ley por difundir documentos sobre los litigios que mantiene con el SAT, ante el Poder Judicial, por adeudos fiscales de 63 mil millones de pesos.

A través de sus redes sociales, el empresario incluso anunció que interpondrá una demanda.

"Oye Jesús Ramírez, alias el #Bañagatos ¿Sí sabes que tú y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo?", cuestionó.

"Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo. P.D. Y no me vengan con que es 'asunto público'. No, hay un proceso judicial que tiene reglas que ustedes #Gobiernicolas de mierda están obligados a cumplir".

Previamente, esta mañana, el dueño de TV Azteca publicó otros mensajes en los que aseguró que "no lo van a doblar" y que alista una gira por varios estados del País.

Ayer, casi a la media noche, el Gobierno de México hizo público un conjunto de documentos relacionados con los litigios que mantiene contra Grupo Salinas, en la búsqueda del pago de impuestos.

Los oficios, con datos, resoluciones y precedentes legales, fue subido a las redes sociales y al sitio web de la Administración federal por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, tras revelarse que las empresas de Salinas Pliego mantienen un adeudo de 63 mil millones de pesos con el fisco.

En la información divulgada se incluyen ligas de internet de los estados financieros de las empresas que participan en la Bolsa de Valores, los cuales son públicos.

También se incluyen las versiones públicas de otros documentos, que aparecen testadas de manera parcial.

De acuerdo con la "Recopilación asuntos Grupo Salinas", el expediente contiene los créditos de los ejercicios 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013 de Grupo Elektra; los correspondientes a 2010, 2012 y 2014 de Nueva Elektra y los de 2009, 2010 y 2013 de TV Azteca.

También dos sentencias públicas, de 2016 y 2022, sobre el juicio promovido por Grupo Elektra por el ejercicio 2006, que resultó favorable al SAT.

Se incluyen las sentencias relativas a otros temas del Grupo, tras haberse concluido el juicio contencioso administrativo y cuatro resoluciones favorables al SAT en casos contra Nueva Elektra, Comerciacom y Comercializadora de Motocicletas de Calidad.

En uno de los anexos están las sentencias sobre el juicio de amparo 239/2022, promovido por Banco Azteca, que también resultaron en favor del SAT.

En otro apartado se publicaron precedentes y sentencias relacionadas con los temas controvertidos por el Grupo Salinas, en litigios pendientes de resolverse en el Poder Judicial.