Truenan contra Piedra

Ciudad de México.- Cinco de los 10 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) renunciaron a este cargo tras el nombramiento de Rosario Piedra como titular del organismo.

Alberto Manuel Athié Gallo, María Ampudia González, Mariclaire Acosta Urquidi, Angélica Cuellar y María Olga Noriega Sáenz dejaron sola a la nueva Ombudsperson nacional por considerar que no cuenta con legitimidad.

Pero no sólo eso, los integrantes del Consejo Consultivo pretenden impugnar por la vía legal la designación de Piedra al frente de la CNDH.

"Una elección como la que la llevó al cargo, sin apego a los indicadores que fueron asumidos voluntariamente por las comisiones unidas responsables del proceso, y consumada en el pleno de manera arbitraria, presagia el sometimiento abierto de la CNDH a quienes actualmente detentan el poder político", plantearon en su renuncia las mujeres que dimitieron.

"Hemos llegado a la convicción de que, si permanecemos en la CNDH, estaremos en riesgo de incumplir el mandato de 'cumplir y hacer cumplir la Constitución' emitido por el Senado de la República a nuestras personas".

Las cuatro mujeres entregaron ayer su renuncia colectiva al Senado de la República, mientras que Athié lo hizo el miércoles.

En entrevista, Acosta Urquidi reconoció la trayectoria de Rosario Piedra en la lucha por los desaparecidos, pero criticó la forma en que fue elegida.

"Yo hubiera renunciado, hubiera dicho: señores, esto no presagia nada bueno, esto me resta autoridad moral y credibilidad; evidentemente ella no lo hizo y todos sufriremos las consecuencias", dijo.

"Me da mucha tristeza que una institución que costó mucho trabajo hacerla funcional con cierto grado de autonomía, vaya a perder su peso moral y credibilidad".

Con las renuncias, Athié Gallo se dijo respaldado en su preocupación de falta de independencia de la CNDH.

Reprochó que a pesar de que la convocatoria aprobada fue un logro para garantizar la autonomía del organismo, nunca se cumplieron los parámetros contemplados.

"Uno de los temas que siempre ha pasado, es que en tanto en los Gobierno anteriores como en el actual, han querido ingerir", lanzó.

Athié Gallo informó que están tratando de conciliar acuerdos para presentar un amparo contra el nombramiento de Rosario Piedra.

Explicó que si se comprueba que Piedra ocupó cargos de dirección dentro de Morena, sería una violación clara a la ley de la CNDH.