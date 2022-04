Trump agita antimexicanismo: Marcelo Ebrard

Reforma

Ciudad de México.- Ante el alarde del ex Presidente Donald Trump de que "dobló" al Gobierno mexicano en el tema migratorio, el Canciller Marcelo Ebrard dijo que es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo.

Sin hablar sobre el despliegue de más de 25 mil soldados para detener a migrantes, Ebrard defendió el patriotismo del Presidente Andrés Manuel López Obrador ante las presiones de Trump y aseguró que no tienen de qué avergonzarse.

REFORMA publica hoy que el ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió haber "doblado" al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador tras amenazarlo con imponer aranceles a las importaciones mexicanas en 2019 si no endurecía sus medidas de control a la migración indocumentada.

Durante un mitin en Ohio el fin de semana, Trump hizo un recuento de la negociación con una delegación encabezada por Ebrard en junio de 2019, tras la cual el Gobierno mexicano desplegó 25 mil soldados en sus fronteras Sur y Norte, además de acceder al programa "Quédate en México".

Hoy, a través de un hilo de Twitter, Ebrard destacó el "patriotismo" y la "entereza" del Presidente López Obrador en los "momentos críticos" de la negociación con Trump.

"En cuanto a las declaraciones del ex-presidente Trump me consta el patriotismo del Presidente Lopez Obrador en aquellos momentos críticos. Ante la amenaza de aranceles no aceptó el tercer país seguro que era la condición de EU para no imponerlos. Abro hilo", tuiteó el Canciller.

"Fue precisamente la entereza de Andrés Manuel la que hizo posible excluir el capítulo de integración energética en el TMEC que ya había negociado Trump con el equipo del gobierno saliente. De haberse aceptado sería imposible la autonomía que hoy tenemos".

"Tampoco habríamos podido diferir con EU sobre Venezuela y dejar atrás la triste actuación del gobierno anterior en el Grupo de Lima. Menos aún, rescatado a Evo del peligro extremo y otras relevantes acciones de la política exterior actual en defensa de América Latina y el Caribe".

"Lo de ayer es un hombre en campaña agitando el anti-mexicanismo que lo caracteriza. Lo que nos califica son los hechos no sus dichos".

"En este gobierno somos patriotas y no tenemos nada de que avergonzarnos. Muy orgulloso de servir a México y formar parte del equipo del Presidente López Obrador", concluye el hilo de Ebrard.