Trump dice cosas que no hace: Muñoz Ledo

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, se congratuló de que el Gobierno mexicano agote la vía amistosa ante las amenazas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y explicó que lo llamó "hocicón" porque dice cosas que no hace.



"Estamos muy cerca de agotar la vía amistosa. ¿Por qué lo hace Donald Trump? Es una cosa elemental, lo saben hasta los niños, lo hace antes de cada elección, seis meses antes, por eso le puse en ese tuit el hocicón, porque dice cosas que no hace, y yo no soy el encargado de Relaciones Exteriores, fui más de 15 años diplomático y sé de lo que estoy hablando", indicó.



El 31 de mayo, Muñoz Ledo tachó de hocicón a Trump a través de su cuenta de Twitter. "México debe hacer oídos sordos ante el hocicón de Trump", escribió.



El legislador recordó que antes de cada elección el Mandatario de Estados Unidos "grita" a través de la red social para obtener más votos, lo que México no puede evitar.



"Es correcto que el Presidente esté agotando la vía amistosa porque, de no hacerlo, aquel va a gritar más, no podemos evitar que 'tuitgrite' para tener más votos, tranquilos", señaló.



Si se agota la vía amistosa, agregó, México podría acudir a instancias internacionales y convocar ante ellas tratados con Estados Unidos.



"Después es abrir, simplemente es abrir, hacer una moción ante la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad de la ONU, porque tenemos un tratado madre con los Estados Unidos, que es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, pero es otro momento, creo que ahora la vía amistosa es un buen camino", reiteró.



Sobre los niveles de abstención registrados en las elecciones estatales de ayer, Muñoz Ledo subrayó que aun cuando éstos fueron muy altos, ninguno de los partidos perdedores impugnó los resultados.



"No creo que falte gobernanza, han sido electos, son reconocidos. Y te doy un dato: hasta hace 12 años, casi la mitad de las elecciones en México eran desconocidas por los partidos que perdieron, aquí nadie protestó", expuso.



El legislador se pronunció por estudiar el fenómeno, por lo que adelantó que ya entró en contacto con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, para analizarlo de manera seria.