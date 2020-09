Tumba agenda de Senado; 'no deben aumentar impuestos'

Ciudad de México— Luego que Morena en el Senado planteó gravar herencias, aumentar un 317% el impuesto al refresco y abrir una discusión sobre progresividad fiscal, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se deben aumentar los impuestos en términos reales.

El mandatario también descartó que en el Presupuesto del siguiente año se contemple un aumento.

"Yo creo que no deben de aumentar los impuestos en términos reales para que se entienda, se va a aumentar lo que es inflación, pero no hay un aumento en términos reales, no debe de haber aumento.

"Y en el caso de los refrescos y de los productos industrializados, y de cigarros, alcohol, siempre se ha establecido como norma el aumentar los impuestos para que el Gobierno tenga de esa forma dinero y pueda llevar a cabo campañas contra el alcoholismo, contra el tabaquismo, en este caso contra los productos chatarra. Yo no estoy de acuerdo con eso", aseveró.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que el nuevo etiquetado ha sido fundamental para prevenir a la población del consumo de los productos industrializados y que por ello no es necesario seguir gravando dichos productos.

"Muchas de esas enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes son hereditarias en buena medida, pero se agravan con la mala alimentación, con no hacer ejercicio, con no bajar de peso. Entonces, se puede prevenir mucho, ahora se ha ido avanzando porque ya hay un nuevo etiquetado en donde se informa sobre lo que contienen los productos industrializados, Eso lo considero más importante que estar gravando, gravando y gravando estos productos", comentó.

López Obrador reiteró su rechazo a la agenda de Morena en el Senado y que si buscan proponer dichas iniciativas será hasta que llegue la Ley de Ingresos.

"No (estoy de acuerdo), pero además, con todo respeto, si es el Senado, pues eso hasta que llegue la Ley de Ingresos tienen ellos la facultad de plantearlo, pero en el caso del Presupuesto eso es exclusivo de la Cámara de Diputados", agregó.