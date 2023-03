Tumba juez pruebas clave contra Lozoya en caso Odebrecht

Archivo / Agencia Reforma / Juez federal invalidó pruebas claves de FGR para llevar a juicio a Emilio Lozoya por Caso Odebrecht, como información financiera de Suiza y documentos bancarios de Brasil

Ciudad de México.— Un juez federal echó abajo pruebas clave con las que la Fiscalía General de la República pretende llevar a juicio a Emilio Lozoya por el caso Odebrecht.

Gerardo Alarcón López, juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, determinó que es ilegal toda la información financiera que entregó Suiza a México para acreditar los supuestos sobornos de la constructora brasileña al ex director de Pemex, porque no hay pruebas de que los helvéticos la obtuvieran mediante orden judicial.

Por la misma razón, también canceló los documentos bancarios que proporcionó Brasil de las transferencias de las empresas off shore Innovation Research Engineering and Development Ltd, Latín America Asia Capital Holding y Zecapan, la primera de ellas empleada por Odebrecht para el pago de sobornos a Lozoya.