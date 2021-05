Tumban diputados 'moche digital'

Ciudad de México.- Por cuestiones electorales, Morena y sus aliados tumbaron la propuesta del diputado Sergio Mayer que creaba un cobro adicional al costo de los dispositivos que almacenan contenido en formato digital, conocida como "moche digital".

La propuesta fue rechazada con 292 votos en contra, 87 a favor y 59 abstenciones y desechada luego de que por mayoría los legisladores no aceptaron que regresara a la Comisión de Cultura que preside Mayer.

Aunque el legislador defendió su iniciativa al asegurar que el cobro adicional a dispositivos como teléfonos inteligentes tabletas, computadoras, memorias externas y discos duros no podría ser considerado como un motivo forzoso para subir sus precios, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña subió a tribuna para reclamar que se hagan este tipo de propuestas en pleno proceso electoral.

"Que se escuche fuerte, que quede claro, el consumidor final no va ni tiene por qué absorber el pago de este derecho que claramente corresponde a los fabricantes, importadores y distribuidores de dispositivos digitales, los cuales ya pagan en otros países, ¿por qué no hacerlo en México?", dijo Mayer.

La propuesta modifica la Ley Federal de Derechos de Autor para instaurar una "remuneración compensatoria" por la realización de cualquier copia o reproducción de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones, fonogramas, videogramas o en cualquier otro soporte sonoro, visual o audiovisual, misma que será irrenunciable para los titulares de los derechos patrimoniales de autor.

Plantea, además, que serán los fabricantes e importadores que comercialicen dichos dispositivos en territorio nacional los responsables de cubrir dicha remuneración.

Además, señaló que serán obligados solidarios en el pago de la misma el distribuidor y comercializador al púbico.

En tribuna, Noroña cuestionó que en pleno proceso electoral se plantee darle un golpe a la ciudadanía al implementar nuevos impuestos a productos que son cada vez más adquiridos como consecuencia de la pandemia, sobre todo cuando Morena y sus aliados enfrentan complicaciones.

Recordó, además, que es un compromiso de campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador no aumentar ni crear nuevos impuestos.

"Nosotros no debemos aprobar nuevos impuestos y nuevos derechos, punto, pero además se necesita ser insensible políticamente para hacerlo a unos días de la elección, se necesita ser rematadamente suicida, como si no tuviéramos suficientes complicaciones; parece que nuestro lema ya no debe ser juntos hacemos historia sino ¿para qué hacer las cosas fáciles si se pueden hacer difíciles?", indicó.

El petista criticó que Mayer afirmara que el costo adicional sería pagado por importadores y fabricantes, ya que es "de primaria" saber que se lo van a cargar al consumidor.

Reprochó también que se proponga el cobro de un derecho al pueblo para dárselo a particulares, y acusó a Mayer de tener intereses particulares en ello.

"Vamos a poner impuestos que no son ni siquiera para nuestro Gobierno, que no son para el pueblo, que no son para obra pública, sino que son para quien sabe qué asociación civil que el promovente yo creo que ahí anda interesado, francamente", expresó.

Noroña comparó la iniciativa de Mayer con la aprobación del aborto, ya que ambos son temas que no ayudan al ambiente electoral.

"Estuvo al punto de presentarse al Pleno esta iniciativa (en materia de aborto) y yo les dije: 'oigan, yo estoy de acuerdo en eso, ¿vamos a abrir ese debate ahorita?' Pues no, no es que seamos pragmáticos, es que no ayuda al ambiente electoral, genera todavía más tensión y polarización, pues yo diría que este aumento de derechos y de impuestos sería equivalente, es darle herramientas a nuestros adversarios", afirmó.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, recordó que la propia Secretaría de Economía emitió una opinión en contra de la iniciativa, al advertir que su aprobación implicaría una carga adicional para los fabricantes, importadores y comercializadores.

Sobre todo, rechazó que se trate de una iniciativa que beneficia a artistas y creadores, como señala su promovente, porque contempla que las sociedades de gestión colectiva recaudarían la remuneración compensatoria de los fabricantes e importadores de tecnología, lo que es, altamente ineficiente.

"¿Saben que en redes sociales esta iniciativa se llama como "moche digital"? Porque estos recursos van a ir a sociedades específicas que no dicen cómo van a ayudar a los artistas y creadores. Porque es un negocio para ciertas sociedades de gestión colectiva y porque nosotros no podemos venir aquí a legislar a modo de ciertas sociedades de gestión para hacerse un negocio", advirtió.