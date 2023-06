Tunden a Zaldívar por su admiración a Taylor Swift

Especial / Agencia Reforma / Usuarios criticaron al ministro Zaldívar por no salir en defensa de juezas perseguidas por gobiernos

Ciudad de México.- Actores políticos arremetieron ayer en contra del ministro Arturo Zaldívar luego de defender su gusto y admiración por la cantante Taylor Swift.

"Quienes me critican porque me gusta Taylor Swift, desconocen lo que representa para millones de mujeres y jóvenes en el mundo. TS es un grito de rebeldía, un ejemplo de honestidad intelectual y un derroche de sueños de todos colores y sonidos", escribió en su cuenta de Twitter.

"Sus letras nos recuerdan que está bien ser vulnerable, diferente, equivocarse y amarse plenamente. Por su autenticidad, su coraje y congruencia. Por ello escucho a Taylor Swift".

Al respecto, Sergio Sarmiento dijo que esperaba su mensaje en defensa de la jueza Angélica Sánchez Hernández, detenida el viernes en la CDMX, acusada de tráfico de influencias en agravio de la fe pública y el servicio público.

"Coincido con el ministro Zaldívar en su defensa de Taylor Swift. Estoy esperando ya su mensaje en defensa de la juez Angélica Sánchez Hernández, privada injustamente de la libertad por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García", publicó el columnista.

Luis Carlos Ugalde, académico y consultor, criticó su forma de ganar seguidores.

"El problema no es que te guste Taylor Swift -a muchos nos gusta- sino que hagas alarde para ganar seguidores. Es tu dependencia política de gustar en redes sociales para compensar la crítica que recibes por tus votos como ministro de la SCJN. Los "likes" vs tu legado", cuestionó.

La usuaria Teté recordó al ministro que la jueza veracruzana también es mujer.

"La Jueza Angélica Sánchez también es mujer digo, ya que anda defendiendo la causa", publicó. Mientras que @abogadofiscal lamentó que no defienda así a las juzgadoras que han sido atacadas en la actual Administración.

"Según tú defiendes a las mujeres con mucho orgullo, pero te da igual si amenazan a la ministra Piña, a ella no la defienden, no hay congruencia, no hay. Ningún pronunciamiento para defender la Corte donde trabajas", cuestionó.