Turistas desdeñan playas por sargazo en Quintana Roo

Tulum, Q. Roo.- La costa este de la isla de Cozumel, Quintana Roo, se está viendo severamente afectada por el recale masivo de sargazo, lo que ha provocado playas erosionadas, montañas de sargazo y baja en el turismo.

“Cozumel depende del turismo, si no hay turismo la familia no come, y si te das cuenta todo está horrible; por ejemplo, viene el turismo, ve que está feo y nomás toman fotos y ya”, manifestó Gilberto de la Cruz, comisionista de Playa San Martín.

Tan sólo el pasado viernes atracaron en la isla de Cozumel seis cruceros que traen a bordo alrededor de tres mil pasajeros cada uno; sin embargo, debido al sargazo, éstos ya no van a las tradicionales playas de la ínsula.

Turistas se iban

“El turismo llegaba, veía lo apestoso que estaba y se iba... (los vacacionistas) han dejado de venir precisamente por el sargazo. Había una compañía que había traído de Chetumal cuadrillas a sacar sargazo, pero no les pagaron”, explicó Arturo Pérez, comerciante.

La acumulación del sargazo en las playas de cozumel supera los esfuerzos de los pobladores para mantenerlas limpias.

“Si lo limpiamos hoy y si está mal el tiempo es como si no hubieras hecho nada, sí recala otra vez el sargazo”, lamentó Raquel Cervera, vendedora de artesanías en El Mirador.

“Se ve feo, no se ve bien para la vista del turismo, pero la verdad yo creo que es cosa de la naturaleza... los compañeros de aquí han estado limpiando un poco, pero es más lo que sale de lo que se puede quitar, porque no se acaba”, externó Olivia Pool, vendedora de artesanías.

Por otra parte, en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, la secretaria de Turismo estatal, Marisol Vanegas, resaltó que “hace poco menos de un mes se tuvo un encuentro internacional de alto nivel, en el cual se reunieron 12 países, asistió toda la banca internacional para el desarrollo, el cual fue un evento para la cooperación y financiamiento internacional, digamos la cumbre sargazo, y logramos ponernos de acuerdo con todo el Caribe , con todos los países que padecen este problema y tendremos una segunda sesión en octubre en Guadalupe.

“No sólo estamos trabajando en el tema del financiamiento, sino también en el monitoreo y páginas únicas para que los demás (países) se puedan enterar de qué se está haciendo, debido a que no tiene caso que sólo un país esté combatiendo (el sargazo) cuando otros más lo padecen)”.

Estrategias

Explicó que entre las soluciones prácticas que se han planteado están “tener un muy buen sistema de monitoreo y tener un muy buen sistema de contención en altamar o antes de aguas someras, no esperar a que llegue a la orilla. Si esperamos que llegue a la orilla tendríamos problemas con la estructura de la playa, con el tema de la arena que se retira cuando se retira el sargazo”.

Destacó el esfuerzo que han realizado empresarios de Quintana Roo para limpiar las playas pero, dijo, no hay que abusar de este apoyo, “porque si no vamos a agotar todos nuestros recursos en la orilla. Tenemos que salirnos un poco más”, que es la estrategia que se mantiene, aseveró.