Turnan a QR proceso de lavado contra Borge

Ciudad de México.- Un juez federal turnó a uno de sus homólogos de Cancún, Quintana Roo, el único proceso federal que se instruye a Roberto Borge, por un supuesto lavado de dinero que derivaría del quebranto de 900 millones 99 mil 418 pesos al patrimonio del estado.

Después de dos años y cinco meses de instruir el proceso, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, determinó carecer de competencia legal para conocer de la causa penal contra el ex Gobernador de Quintana Roo.

En una audiencia celebrada el 27 de noviembre pasado, el juzgador declinó la competencia del caso al Centro de Justicia Penal Federal en Quintana Roo, con residencia en Cancún.

Extraoficialmente, informaron que la decisión fue tomada argumentando que los hechos de la imputación ocurrieron en esa entidad.

La decisión tomada por la justicia federal implica que ahora todos los procesos que se siguen contra el ex Mandatario, tanto en el fuero común como el federal, se instruyan en Quintana Roo.

La remisión del caso del ex Gobernador a su estado natal tiene un antecedente.

El año pasado un tribunal federal determinó turnar a Quintana Roo el proceso contra César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado, presunto prestanombres y coacusado de Borge en la misma causa penal por lavado de dinero.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputa en este proceso a Borge aprovecharse del cargo de Gobernador para rematar a familiares y amigos más de 20 terrenos ubicados en Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, pertenecientes a las reservas del estado.

Los inmuebles habrían sido valuados en mil 138 millones 889 mil 540 pesos, pero el gobierno estatal los vendió en 238 millones 790 mil 121, ocasionando un quebranto al patrimonio estatal de 900 millones 99 mil 418 pesos.

Borge además tiene en curso otros dos procesos en el fuero común de Quintana Roo, uno de ellos por obligar a funcionarios de su administración a subcontratar aviones y helicópteros por 594 millones 535 mil pesos entre 2011 y 2013.

El otro, por la supuesta entrega irregular de concesiones de carros de golf en Isla Mujeres, a las empresas Adventur Rents, Majubex, Rentadora la Fortuna, Traslados Terrestres del Sureste y Transportes Recreativos, en 2015 y 2016.

Roberto Borge fue detenido en Panamá el 4 de junio de 2017 y extraditado a México el 4 de enero de 2018, y desde entonces está preso en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial de Ayala, en el Estado de Morelos.