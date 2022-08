TV Azteca debe al SAT otros 2,615 mdp por omitir pago de ISR

CDMX.- Un tribunal federal confirmó ayer la deuda de otros 2 mil 615 millones de pesos de Televisión Azteca al SAT por omitir el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en 2013.

Por unanimidad, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) declararon infundado un juicio de nulidad que había promovido la televisora.

El pasado 26 de abril, el mismo tribunal ya había confirmado otra deuda de TV Azteca, por 2 mil 447 millones de pesos, por la supuesta omisión de pago de ISR en 2009.

Ambos créditos o deudas fiscales suman 5 mil 60 millones de pesos y son la parte sustancial de los adeudos de la televisora con el SAT.

En el caso votado ayer por ISR no pagado en 2013, TV Azteca aún puede promover demanda de amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito, que sería la última instancia, salvo que se alegue algún tema de inconstitucionalidad de leyes que permita llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia.

El pasado lunes, TV Azteca informó de otro problema financiero relacionado con una emisión de deuda por 400 millones de dólares con vencimiento en 2024.

The Bank of New York Mellon, como representante de los tenedores de la deuda, notificó a TV Azteca un evento de incumplimiento en el pago de intereses, por lo que buscará el cobro anticipado de toda la deuda.

TV Azteca afirmó que está negociando con los tenedores, con miras a evitar una demanda judicial que busque la ejecución forzosa de la deuda. La empresa agregó que en los últimos 18 meses, ha hecho pagos de 3 mil 347 millones de pesos por intereses a diversos acreedores, y que ha fortalecido su estructura de capital.