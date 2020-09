‘Ubícate niño, no me interesa, tienes falta’; maestra humilla a alumno

Ciudad de México.- Una maestra de la Facultad de Psicología de la Universidad Juárez del Estado de Durango fue separada de su cargo, luego de que se difundió un video en redes sociales donde se muestra el momento en el que la docente amenaza y humilla a un alumno durante una clase en línea.

En la grabación, de minuto y medio de duración, se observa que la maestra Sara Marisa Hernández Valdierra pierde el control de sus emociones y les grita a los alumnos porque durante la clase en línea no puede ver la cámara de algunos de ellos.

“Y Victoria Torres tampoco prende la cámara”, expone la maestra.

“Sí, está prendida, maestra”, contesta la alumna.

“¡Otra!, pues a mí me parece apagada, entonces por lo tanto tiene falta conmigo, ¿ok?”, contesta la maestra sin aceptar la explicación de la alumna.

Es en este momento de la grabación, cuando la maestra pierde el control y comienza con los gritos y las amenazas contra los alumnos.

“O arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo faltas y a la tercera falta yo los doy de baja en mi materia, así que arreglen sus problemas”, insiste la maestra.

Uno de los alumnos, a los que la maestra no puede ver a través de su cámara, le trata de explicar que posiblemente la falla se genera por “su internet”, ya que los demás compañeros sí lo observan.

A lo que la maestra responde con gritos y una actitud altanera.

“¡No te ves! A mí no me importa Guillermo, a ver qué parte no te queda claro si no te veo conmigo no estás. Si yo a todos los demás los veo y a ti es al único que no veo. ¿Mi internet está mal porque a ti no te veo? Ubícate niño, apágame tu micrófono. NO me interesa, tienes falta”, alega la maestra.