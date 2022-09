Último llamado a PRI para que no vote por militarización

Reforma

Ciudad de México.- Los coordinadores del PAN y PRD en Cámara de Diputados hicieron un último llamado a los diputados del PRI a que no voten a favor de la reforma que pretenden prolongar la militarización de la seguridad pública del País hasta el 2029.

El panista Jorge Romero y el perredista Luis Espinosa Cházaro pidieron a los priistas que recuerden que tienen compromisos con los votantes de Va por México y la propuesta que presentaron va en contra de los compromisos de la coalición.

"Hacemos un último llamado, humilde, respetuoso, no sé si ingenuo, pero respetuoso llamado a los todavía aliados del PRI a que recapacitemos al respecto, que encontremos las maneras, la formula, entre todos en la coalición, de despartidizar el tema de seguridad", expuso Romero.

Remarcó que serán los votantes los que juzguen a actuación del PRI en la sesión de este miércoles.

Dijo que no están ni en contra de la Guardia Nacional ni de las Fuerzas Armadas, sino a favor de que se respete lo señalado en la Constitución de que era hasta el 2024 el plazo para que se formara la corporación con la participación de elementos civiles.

Agregó que están conscientes de que en Palacio Nacional se frotan las manos para que la coalición se rompa.

El coordinador del PRD dijo que este partido y el PAN no serán los responsables de la ruptura de la alianza.

"Estamos dispuestos a que se siga cumpliendo el pacto de continuar con la coalición electoral y legislativa".

Señaló que el llamado no es a mantener o no la coalición, sino que le piden al PRI no votar por ley que va en contra de lo que la coalición había defendido.

Indicó que hay quienes quieren escuchar que rompen con el PRI de Alito Moreno, que los traicionó y que hasta aquí llegó la coalición.

"Queremos mantener la coalición y ojalá el PRI pudiera revalorar cómo vota", indicó.