Un boleto a deportados, el apoyo de México, advierte Colef

Ciudad de México.- De 4 mil mexicanos que solicitaron asilo político en Estados Unidos el año pasado principalmente por motivos de violencia, sólo a 843 les fue otorgado, y al resto, 3 mil 178, equivalente al 80 por ciento que fueron deportados, las autoridades mexicanas únicamente les ofrecieron un boleto de autobús para regresar al lugar de donde salieron huyendo, acusaron investigadores de El Colegio de la Frontera Norte (Colef).

"Esa es la política pública que tenemos hoy en México: darles un poco de dinero para que regresen a su pueblo en Michoacán, en Guerrero, en Zacatecas, del cual tuvieron que huir. Han gastado todos sus recursos, se han endeudado para salvar sus vidas y lo que les ofrece el Estado mexicano es un boleto de regreso a ese lugar", lamentó el investigador Emiliano Ignacio Díaz Carnero en el foro "Desplazamiento forzado de migrantes al interior del país" que organizó el Senado.

Junto con el investigador Óscar Rodríguez Chávez, Díaz Carnero urgió al Senado aprobar la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno que desde hace cuatro años se encuentra congelada en el Senado.

"Lo que vemos es una presencia mayor de niñas, niños y mujeres jóvenes, a diferencia de otro tipo de migraciones y al no encontrar soluciones, mucha de esta población ha optado por dejar de ser desplazados internos forzados para tratar de conseguir asilo en los Estados Unidos", dijo Rodríguez Chávez.

Los académicos advirtieron que el desplazamiento forzado interno ha aumentado conforme a la violencia y hasta 2022 tenían registrados 386 mil 197 mexicanos, principalmente de Michoacán, Guerrero y Zacatecas, que tuvieron que desplazarse de sus lugares de origen hacia otra zona del país antes de intentar pedir asilo en Estados Unidos.

La violencia representada por extorsiones, amenazas, robos, presencia del crimen organizado, desaparición de familiares, reclutamiento forzado, secuestro y persecución política y religiosa es el principal motivo para el desplazamiento interno, y en menor medida la pobreza que, de acuerdo con una encuesta que realizaron entre migrantes nacionales en Ciudad Juárez, representa el 22 por ciento de los casos.

Ante la falta de una ley nacional sobre desplazamiento forzado interno y la destrucción de los organismos de atención a víctimas, añadieron, no hay ni siquiera tipificación de ese delito.

"Si no se tipifica el delito, no se va a poder prevenir el fenómeno. No se va a poder romper la corrupción, la impunidad que gobierna este fenómeno y la situación de desamparo en la que se encuentran", dijo Díaz Carnero.

"Pero a pesar de no tener la tipificación del delito, sí tenemos marcos normativos que podrían ser usados. Tenemos la Ley General de Víctimas, tenemos la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tenemos un protocolo de atención a personas en situación de desplazamiento interno, que es de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero como ustedes saben no tiene presupuesto y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas durante mucho tiempo estuvo acéfala y sin presupuesto", agregó.

Los investigadores de El Colegio de la Frontera Norte señalaron también en el foro virtual que las solicitudes de asilo negadas por Estados Unidos aumentan igual que el número de mexicanos que las solicitan, y que, a excepción de California, la mayor parte de los estados de la Unión Americana de la frontera las rechazan.

La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, la morenista Mónica Fernández Balboa, reconoció la gravedad del problema y que aún no se cuenta con presupuesto ni con una ley para atenderlo.

Lo más grave, añadió el panista Gustavo Madero, es que ya en abril se termina el último periodo de sesiones y la minuta que les mandó en abril la Cámara de Diputados será borrada de nuevo.

"Estamos a menos de 16 sesiones para que concluya ya esta Legislatura y si no se logra pasar al pleno pues va a perderse todo este trabajo, porque todos sabemos que cuando empieza una nueva legislatura todas las iniciativas que están pendientes en una sola votación se desechan y se empieza desde cero, y ese es un terrible pérdida de impulso para estas tareas que son vidas humanas", indicó.