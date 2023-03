Un enigma, lo que hay en fideicomisos de INE, critica AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es un enigma el monto de dinero que hay en los fideicomisos que tiene el INE y que todos tenemos derecho a saberlo.

Una vez publicado su "Plan B" electoral, López Obrador exigió en su mañanera a los consejeros del INE aclarar lo que hay en esos fideicomisos.

Junto al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el Mandatario federal criticó la "caja de ahorro especial" que se llevarán los miembros del INE que pierden sus trabajos.

"Tienen una caja de ahorro especial en donde con el presupuesto público se les entrega una cantidad mensual que van ahorrando y este señor Jacobo ahora que va a salir se lleva todo lo que ahorró, o sea, si está ganando 160 mil pesos mensuales puede dejar 10 mil y con el presupuesto público se le aportan otros 10 mil, ya ahorró 20 mil pesos mensuales", criticó.

"Cuando termina su función o lo cambian se lleva todo ese ahorro, ¿cuánto costaba mantener esa caja de ahorro especial? Seis mil millones de pesos al año y la cancelamos, pero estos se ampararon".

"¿Y dónde está todo ese dinero? En los fideicomisos, ¿y cuánto es ese dinero?, enigma, no sabemos y tenemos derecho todos a saberlo, ojalá hoy aclaren eso, pero no sólo son los fideicomisos del INE, el Poder Judicial tiene muchos fideicomisos con muchos millones de pesos", lanzó AMLO.

'Plan B' es el fin de la democracia dorada del INE.- Segob

En su oportunidad, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que con el "Plan B" se acabó la democracia dorada del INE y negó que no habrá despido de 8 mil trabajadores.

En la mañanera, ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Secretario defendió el contenido de las reformas.

"Es falso que se le quiten facultades al INE. Básicamente lo que la reforma a las otras leyes contienen es el fin de la democracia dorada del INE, se instruye para que desaparezcan los fideicomiso específicos, que están en la opacidad, nadie sabe cuál es el capital que tienen esos fideicomisos, ese dinero se deberá integrar, no hay, como dicen algunos trasnochados, el despido de unos 8 mil trabajadores", indicó.

"Igualmente, señalan falsamente que se pone en riesgo la jornada electoral porque no hay certeza. Yo les diría a todos esos académicos que es una mentira, los conteos rápidos los hace una empresa, y el PREP va a seguir funcionando de la misma manera. Habrá mayor certeza jurídica para realizar los conteos".

AMLO acusa que ex operador de INE participó en fraudes

Andrés Manuel López Obrador acusó que Edmundo Jacobo Molina, quien fue Secretario Ejecutivo del INE durante 15 años, pertenece al grupo del ex consejero presidente del IFE, José Woldenberg, y señaló que ha participado en fraudes electorales.

"(El Plan B) es para que haya (autoridades) honestas, que no le cueste tanto al pueblo, que no sucedan estas cosas como la que vimos ayer, ni siquiera sabía esto del señor Jacobo, que tiene, 14 años de ser uno de los mandamás, que gana más que yo, además me enteré que tiene 30 años en el INE, es del grupo de Woldenberg, imagínense en cuántos fraudes ha participado", declaró.

Una vez publicado el "Plan B" electoral, Jacobo fue retirado de su cargo y de inmediato emprendió ante el Tribunal Electoral un Juicio de Protección de Derechos Políticos porque en su consideración fue impedido para cumplir con su encargo en el órgano electoral, además presentó un amparo ante un juzgado de distrito por violación al procedimiento de designación y destitución de su cargo.

En paralelo, la dirección Jurídica del INE presentó ante el Tribunal Electoral un juicio para que se suspenda el cese de Edmundo Jacobo por considerar que contraviene la Constitución, pues fue nombrado en 2020 por un periodo de seis años.

López Obrador acusó que con su impugnación, Jacobo enfrenta una reforma que beneficia "el voto libre" y la democracia.

"Pero forma parte de estos grupos que de fueron creando en el periodo neoliberal, de saqueo, y que le servían al régimen para legitimar sus fechorías, y les pagaban muy bien", señaló.

"De los amparados para ganar más, tener seguros de gastos médicos, hacerse cirugías plásticas, irse con una caja de ahorros financiada por los mexicanos, ahorros millonarios, son de veras muy cretinos, muy cínicos, y el peor de los males es que engañan, manipulan a mucha gente", agregó.

El Jefe del Ejecutivo reiteró que el llamado "Plan B" de la reforma electoral no afecta el funcionamiento del INE y que sólo implica ahorrar en la operación del organismo.

"Porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia, al contrario", subrayó.