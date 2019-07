Un funcionario no hace la economía: vocero

Ciudad de México.- La designación de Arturo Herrera como nuevo Secretario de Hacienda, tras la renuncia de Carlos Urzúa, indica que el Gobierno federal dará continuidad a su política económica de austeridad y equilibrio de las finanzas públicas, sostuvo el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez.

Entrevistado en Palacio Nacional, afirmó que la economía no dependía de la persona de Urzúa.

"Si se queda el segundo de a bordo al frente de Hacienda, el mensaje es que habrá continuidad tanto en la política de austeridad como de responsabilidad del manejo de las finanzas, como apuntalar este proceso de política social con los recursos que dispone el Estado y eso es lo que va a seguir haciendo", destacó.

"Va a haber continuidad de la política económica, la política económica tiene rumbo y los indicadores económicos así lo señalan y, al mismo tiempo, hay democracia en este País y hay libre expresión de funcionarios que no están de acuerdo con la política del Gobierno", destacó.

Ramírez Cuevas afirmó que la renuncia de Urzúa no impactó de manera grave en la economía.

"Les invito a que vean el desempeño del peso y de la Bolsa Mexicana de Valores y de los indicadores", dijo.

Ya se depreció el peso, se le cuestionó.

"Sí, pero en una baja proporción y además ya se revirtió la situación, entonces nada más (pido) que veamos que un funcionario no hace la economía, pero sí es un funcionario importante y por supuesto que el aporte que ha hecho Carlos Urzúa ha sido fundamental, pero también ha conformado un equipo que le va a dar continuidad a la política que inició Urzúa", planteó.

Sostuvo que en el Gobierno se permite el disenso de los funcionarios, a propósito de la carta de renuncia en la que Urzúa acusa imposiciones.

"Hay diferencias de puntos de vista y aquí la diferencia es que hay tanta libertad que se expresa abiertamente la crítica. Antes todo mundo aludía, cuando un funcionario no estaba de acuerdo en lo que le tocaba o una política pública, o era reconvenido o renunciado a la fuerza por el Poder Ejecutivo, por el Presidente, se aludía, se hacía un comunicadito de tres líneas aludiendo motivos personales, y aquí se permite el libre debate y eso está bien", expuso.

El vocero presidencial destacó que, bajo la conducción de Urzúa, Hacienda mantuvo las finanzas sanas sin endeudar al País.

"Recibimos unas finanzas públicas muy debilitadas, recibimos un País muy debilitado, lo que esperaban, incluso los fondos de inversión, es que se hubiera ampliado la deuda, y no caímos en esa situación pese a las dificultades que efectivamente tienen las finanzas públicas", comentó.

"Pero es porque tenemos una deuda enorme, casi del 50 por ciento del PIB, eso condiciona el gasto público, condiciona las finanzas, pero, a pesar de esa situación, se ha avanzado y se ha visualizado ya una ruta de salida para echar adelante la economía y las finanzas públicas".