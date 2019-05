Un grupo de civiles retiene, golpea y desarma a miembros del Ejército (VIDEOS)

"Suelten las armas, suelten las armas", se escucha ordenar a un hombre que presumiblemente dirige una turba en el municipio de La Huacana, en el estado mexicano de Michoacán (oeste), y que retuvo y desarmó a miembros del Ejército el pasado fin de semana.

En videos que circulan en redes sociales se observa cómo presuntos líderes de grupos de autodefensas (organizaciones comunitarias armadas) someten al menos a una decena de soldados para presionar a sus mandos a que les devolvieran armas decomisadas en un operativo militar.

En una primera grabación se ve el momento en que un militar es arrastrado hasta una pared, donde varios de sus compañeros se encuentran arrinconados, y luego son empujados y desarmados mientras se escucha una voz que dice: "no te va a pasar nada, no te va a pasar nada, suelta las armas".

En un segundo video se observa que uno de los pobladores obliga a un soldado a hacer una llamada telefónica a un mando para transmitir una petición: "Diles que te manden las armas". El elemento castrense, que se encuentra ya sentado en el piso junto al resto de sus compañeros, llama: "Que quieren las armas, las armas de ellos, las que traían las personas, la camioneta, todo".

Inmediatamente después, el civil que parece dirigir a la turba toma el celular y dice: "Quiero que me mandes todas las armas en un auto particular, aquí a La Huacana, por favor". El interlocutor le responde: "¿A nombre de quién?".

"A nombre del pueblo, tu sabes cuáles son las armas, aquí están tus muchachos y no se van a ir hasta que me mandes las armas", contesta el civil en tono subido para continuar: "Tú no estás en cuestión de pedir nada, aquí están tus muchachos (...) no estamos jugando".

La reacción del Gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que se priorizará la presencia de la recién formada Guardia Nacional en Michoacán, a fin de "garantizar la paz y la tranquilidad", tras ser cuestionado al respecto esta mañana en su tradicional conferencia de prensa.

López Obrador refirió que su Gobierno está metido de "tiempo completo" para atender el problema de inseguridad en el país, que solo de enero a marzo de 2019 registró 8.493 homicidios dolosos, siendo el trimestre más violento de la historia de la nación latinoamericana, según datos de un informe publicado este sábado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México (SESNSP).

"Estamos muy conscientes que esa es una asignatura pendiente, pero estamos avanzando, porque desde el primer día de Gobierno es a lo que más tiempo hemos dedicado", manifestó.

Provoca indignación

Tras la difusión de las grabaciones, los ciudadanos mostraron su asombro al ver la forma en que los militares fueron tratados por el grupo de civiles.

Otros más llamaron la atención sobre la falta de una política que garantice la seguridad de manera "real y efectiva".

Los estados de Guerrero, Michoacán —que fue el primero en tener autodefensas en 2014—, Tabasco y Morelos cuentan con grupos de ciudadanos que conforman sus propias fuerzas de seguridad al margen del Estado.