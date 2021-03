Un nuevo 'as bajo la manga' de Rosario Robles: imputar a Videgaray y otros exfuncionarios de EPN

Rosario Robles tiene un as bajo la manga: imputar directamente a Luis Videgaray y otros exfuncionarios del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, esto a cambio de convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), incluso con posibilidad de alcanzar su libertad.

Así lo reveló este martes, en conferencia de prensa, Jorge Arturo Ramírez, representante legal del Robles, quien señaló que la exsecretaria de Estado ya inició una nueva negociación con la FGR.

Dijo que este acuerdo que se busca está relacionado con el expediente que existe por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de la extitular de las secretarias de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Explicó que esta nueva negociación es independiente de la que se llevó por el tema de la llamada 'Estafa Maestra' ante la fiscalía de Delitos Federales de la FGR y en la cual este mismo martes el otro abogado de Robles, Epigmenio Mendieta, reveló que hubo ya un desistimiento.

El abogado Arturo Ramirez dijo que este otro acuerdo se negocia con agentes del Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que tienen a su cargo la investigación contra Robles por los delitos antes citados.

“Se tiene en conciencia que los elementos que tiene la maestra Rosario Robles para formular diversas acusaciones y ofrecer diferentes elementos de prueba ante SEIDO son lo suficientemente contundentes para poderse acoger a esta figura de testigo colaborador”, dijo Ramírez.

Cuestionado sobre los casos en los que Robles declararía, el litigante se limitó a decir que parte de las evidencias que aportaría son contra el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, así como otros funcionarios cuyos nombres no reveló por ahora.

Lo que sí precisó es que la acusación que haría Robles ante la SEIDO no está encaminada, en ninguna vertiente, a imputar al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong ni al expresidente Enrique Peña Nieto.

“De las investigaciones que se han llevado a cabo, de las investigaciones y narrativas que hemos tenido de los hechos, en ningún momento se precisa el nombre de Miguel Ángel Osorio Chong; el del expresidente Enrique Peña Nieto se menciona, mas no ha habido todavía objeto de que vaya a ser parte de las evidencias que vaya a dar la maestra Robles”, dijo.

El abogado recordó que, por el caso de la 'Estafa Maestra', el 26 de marzo se realizará la audiencia intermedia donde la FGR imputará a Robles por dos veces el delito de ejercicio ilegal del servicio público.

No obstante, agregó, esto no implica que vaya a iniciar el juicio oral contra Robles pues hay una suspensión que lo impide e incluso hay posibilidad que el caso se deseche porque el tipo penal que le imputan no existe.

“Ese amparo se tiene que resolver antes de que inicie el juicio oral y hasta en tanto no se resuelva ese juicio oral está suspendido, y hasta en tanto esté suspendido hay posibilidades de llegar a un acuerdo con la FGR, ya sea para acogerse a un criterio de oportunidad o en su caso ser considerada como testigo protegido”, insistió.

Fuente: www.elfinanciero.com.mx