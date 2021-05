Una mamá justa, irónica y cariñosa; Araceli, la víctima mortal 26 de la L12

Excélsior

Ciudad de México.- El 3 de mayo, antes de salir a trabajar a la Dirección General de Armamento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dejó órdenes especificas a sus tres hijos: Rhamses, de 13 años; Nefertari, de 18, y Marvin Gamaliel, de 24.

Se despidió de los tres y quedaron de reencontrarse por la noche en su hogar, ubicado en Tlaltenco, en Tláhuac, pero el colapso de la Línea 12 se los impidió. Araceli Linares murió el viernes, cuatro días después de haber sufrido contusiones que le generaron tres derrames cerebrales.

"Antes de irse a trabajar nos regañó a los tres por parejo; porque si regañaba a uno, nos tocaba a todos. A mi hermanito el pequeño le dijo que lavara los trastes, a mí me dijo que limpiara bien su cuarto y a mi hermano mayor que lavara su cobija; que donde llegara y no hubiéramos hecho, ya sabíamos”, relató a Excélsior Nefertari.

La chica –quien se esfuerza, pero por momentos no puede contener el llanto– describe a su mamá como una mujer justa, irónica, cariñosa y con una ganas de vivir que contagiaba.

Este Día de las Madres, era casi seguro que los cuatro y la pareja de Marvin fueran a comer lo que más le gustaba: unas enchiladas suizas de la cadena Vips.

Araceli, de 52 años, tenía más de 27 trabajando en la SSC, en un horario de las 15:00 a las 22:00 horas, era madre soltera y por la pandemia se convirtió en el único sustento de la familia.

SERIES Y CANDY CRUSH

Araceli estaba “enamorada” del actor Rafael Amaya en su papel de El Señor de los Cielos.

"Estábamos esperando a que saliera la octava temporada porque en la última él había fallecido y mi mamá me decía que no se podía morir su papucho, así siempre le decía, y me apuraba a que pagara Netflix porque quería ver a su papucho”, comenta Neferttiti con lágrimas.

Era una apasionada de los juegos para celular, pero su favorito era Candy crush.

La tarde del viernes, los médicos permitieron que Nefertari y Marvin entraran a terapia intensiva, donde estaba en coma inducido. Le hablaron, la acariciaron e hicieron una videollamada para que hermanos y familiares que estaban afuera del hospital le mandaran parabienes. Tras ese momento, el corazón de Araceli dejó de latir.

INDEMNIZARÁN CON $650 MIL

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que ya están en trámite las indemnizaciones para los deudos de las 26 víctimas mortales del colapso en la Línea 12 del Metro.

Detalló que el seguro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro pagará 650 mil pesos por cada una de las personas fallecidas, además de que el gobierno capitalino entregará, provisionalmente, 50 mil pesos a las familias para ayudarlas en sus gastos.

"A algunos de ellos les fueron otorgados de manera gratuita los servicios funerarios, a otros por diversas razones del momento no pudieron recibir este apoyo que se instruyó que se les diera a todos los familiares; entonces a todos ellos se les está dando un primer apoyo emergente, de inmediato, por los gastos inmediatos que están llevando a cabo. Este apoyo es de 50 mil pesos; 10 mil pesos que fue otorgado en estos días y 40 mil pesos que se les va a dar a partir del lunes”, detalló.

Además, anunció que, a través de la Comisión Ejecutiva de Víctimas de la Secretaría de Gobierno trabajan en la reparación integral del daño.

Mencionó que en todos los casos se brindará atención, nadie quedará desprotegido ni desamparado e indicó que personal del gobierno acompañará a las víctimas y sus familias para llevar a cabo trámites necesarios.

"El Gobierno de la ciudad, con base en la Ley de Víctimas, está trabajando un programa mayor de apoyo”, dijo.

Sheinbaum detalló que la ciudad cuenta con tres millones de pesos del Fondo de la Ley de Víctimas, recursos que se utilizan en este momento y, en caso de ser necesario, se ampliará la bolsa para ayudar a todas las víctimas de lo que calificó como incidente y no accidente, ya que dijo hay una teoría de riesgos asociada al hecho.

-Wendy Roa

TRÁNSITO Y LARGAS FILAS

Las largas filas para abordar un autobús y el tránsito en vialidades como Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Tláhuac fueron obstáculos que complicaron ayer los traslados de los usuarios típicos de la Línea 12 del Metro, la cual se encuentra fuera de servicio tras la tragedia del 3 de mayo.

En recorridos se constató que para abordar un autobús en la estación Zapata fueron necesarios hasta 20 minutos.

La congestión intensa en puntos como el puente de Eje 8 Sur y Eje 3 Oriente, y Avenida Tláhuac en los cruces con Avenida Taxqueña y Periférico Oriente provocaron que el traslado se tornará lento y los usuarios tuvieran que esperar en el autobús sin sana distancia.

- Jonás López

DOLOROSO INCIDENTE: SHEINBAUM

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aclaró ayer que se refiere a los hechos del 3 de mayo en la L12 como “incidente”, debido a que se investigan riesgos, no una situación fortuita.

"Digo incidente porque no considero que se le pueda llamar accidente, esa es la razón por la que utilizo la palabra ‘incidente’, ‘trágico incidente’, ‘doloroso incidente’, pero no creo que se pueda utilizar la palabra accidente”, dijo.

"Es una explicación inclusive sustentada cuando hay este tipo de situaciones, cuando hay una teoría de riesgos asociada y por eso hablo de la palabra incidente”.