Unis mexicanas vuelven a la estratósfera con la NASA

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El 19 de agosto fue lanzada la cuarta misión a la estratósfera de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) desde Fort Sumner, Nuevo México, Estados Unidos.

El proyecto contó con la participación de estudiantes y docentes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (Upiita) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), informó el IPN a través de un comunicado.

De acuerdo con la casa de estudios, la participación mexicana se materializó con el proyecto Mixtli ('nube' en náhuatl), el cual consistió en una computadora de vuelo pequeña para vehículos aeroespaciales con un GPS capaz de medir variables ambientales, tales como temperatura externa del aire y presión barométrica.

El dispositivo formó parte del módulo EMIDSS-4 (Experimental Module for the Iterative Design for Satellite Subsystems versión 4) a bordo de la plataforma Salter Test Flight #730NT coordinada por la agencia estadounidense.

El EMIDSS-4 tuvo un desplazamiento aproximado de 226 kilómetros a lo largo de seis horas; alcanzó una altitud de 37.1 Km.; descendió a 24 Km.del este del condado de Socorro, también en Nuevo México.

A decir de Mario Alberto Mendoza Bárcenas, líder del proyecto, la carga útil de 12.5 Kg. se envió a bordo de una plataforma impulsada por un globo para estudios suborbitales de la NASA de 11MCF (que contiene 11 millones de pies cúbicos de helio).

"Adicionalmente se llevó a bordo un modelo de ingeniería de un satélite pequeño tipo Cubesat de una unidad, cuyas caras fueron recubiertas de paneles solares delgados", agregó el IPN.

Mendoza Bárcenas, quien también funge como investigador en el Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA) del politécnico, informó que en breve arrancará el diseño de la quinta misión a la estratósfera a fin de estudiar la ionósfera terrestre y efectuar un experimento de comunicaciones para radioaficionados.