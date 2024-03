Universitarios no denuncian violencia de género en planteles

El 88.4% de los estudiantes universitarios que han sido víctimas de violencia por razones de género no denuncian ante las autoridades de sus instituciones educativas, pero el 35 por ciento ha enfrentado directamente a su agresor, reveló un estudio realizado por la organización Unión Mujer, en el marco del Día Internacional de la Mujer

Dicha organización no gubernamental realizó dos estudios relacionados con temas de género: uno sobre la Violencia por Razón de Género en Instituciones de Educación Superior en siete estados del país, y el otro en alianza con Áltica, casa encuestadora y de inteligencia de datos, sobre Violencia por Razón de Género a nivel nacional.

Paulina Amozurrutia, Fundadora y Directora General de Unión Mujer, señaló que el estudio implementado en instituciones de educación superior, tiene el objetivo de establecer un panorama claro de la violencia por razón de género y así contribuir desde la organización civil a diseñar y proponer mejores prácticas para erradicar los diferentes tipos de violencia en las instituciones educativas y en la sociedad.

Entre los principales hallazgos en este ejercicio se encontró que sólo el 11.% por ciento de las víctimas de estas violencias denunciaron ante las autoridades de sus instituciones.

No obstante, la medición arrojó que las universidades y otras instituciones de educación superior son percibidas como espacios seguros en los que el 84.7% de los entrevistados declaró sentirse seguro o completamente seguro dentro de las instalaciones. Sin embargo, en espacios públicos, sólo el 24.1% se siente seguro o completamente seguro.

El 50.3% de los estudiantes entrevistados declaró haber presenciado alguna manifestación de violencia, ya sea de forma verbal, psicológica, social, física o de hostigamiento digital; y de este total, el 33.5% defendió o ayudó a la persona que sufrió violencia; el 31.9% no supo cómo reaccionar; y el 17.7% no hizo nada.

El 33% de los alumnos declaró haber sufrido algún tipo de manifestación de violencia, ya fuera verbal, psicológica, social, física, u hostigamiento digital. Las principales manifestaciones de violencia por mayor prevalencia son: el lenguaje insultante como la forma más común de violencia verbal experimentada con el 19.4%, seguido de las burlas con 17.3%, y chistes sexuales incómodos con 12.6%.

Por su parte Christian Pacheco, investigador de Unión Mujer, indicó que el 53.3% de los entrevistados declaró no saber si existe un protocolo en su universidad, pero, además, en los casos donde existen protocolos, estos no han sido eficientes para prevenir y erradicar este complejo fenómeno.

Respecto a la encuesta sobre Violencia por Razón de Género, en la que se estudió la percepción y victimización de distintas formas de violencia, se encontró que la frecuencia, gravedad y magnitud de los comportamientos violentos, dependen directamente del contexto y este responde a cotos de poder y va hacia manifestaciones de vulnerabilidad.

Paulina Amozurrutia destacó que la violencia es más generalizada contra las mujeres, lo cual no significa que no exista hacia los hombres, ya que uno 4 de cada 10 sufre algún tipo de violencia pero no tienen la cultura de la denuncia.

Respecto a la cifra negra de la denuncia, sólo el 13% de las mujeres en México que han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja presentó una queja o denuncia. Amozurrutia dijo que esta información se corrobora, pues de acuerdo con los resultados del estudio es más probable que una víctima enfrente a su agresor antes que denunciarla ante las autoridades, lo cual se transforma en un caldo de cultivo para posibles feminicidios.

La directora de Unión Mujer también advirtió que los jóvenes no tienen arraigada una cultura de la denuncia, lo cual está ligado, nuevamente, con la falta de confianza en las instituciones y en las sanciones por parte de las autoridades.

Cándido Martínez, director general de Altica, mencionó que los milennials y la generación z son los que más identifican víctimas de violencia digital, rubro donde la violencia más común tiene que ver con recibir insinuaciones sexuales, compartir o recibir fotos de índole sexual y publicar fotos íntimas sin consentimiento.

Son los jóvenes de 18 a 29 años los que más conocen víctimas de agresiones físicas en el trabajo, siendo las bromas o piropos en el trabajo el tipo más prevalente en el espacio laboral, donde 5 de cada 10 jóvenes conocen a una mujer que ha sufrido esta situación. En contraste, este sector no identifican las manifestaciones de violencia psicológica como graves.

En cuando a violencia familiar, los encuestados consideraron que la violencia más prevalente en la familia es la de humillar e insultar en público o ignorar a la pareja; 1 de cada 5 encuestados conoce a alguien víctima de esto.

En lo referente a violencia en la vía pública, el estudio reporta que 5 de cada 10 personas conocen alguna mujer que ha recibido insinuaciones sexuales en la calle.

El estuidio establece que 1 de cada 2 mujeres está de acuerdo con que “el feminismo actual empodera a las mujeres”. Esta afirmación es paoyada por el 71.3% de mujeres de la generación z y por un 54% de la generación boomer, de 60 o más años.

Además, el estudio detalla que la connotación de la palabra “machismo” sigue siendo predominantemente negativa, mientras que la de “feminismo” está mezclada, pues hay en su mayoría, palabras positivas como “movimiento” o “derechos”, y otras con tendencia negativa como “violencia” y “vandalismo”.

La directora general de Unión Mujer subrayó que el fin último de la investigación es dar parámetros y aportar soluciones propositivas, integrales y justas, para la prevención, atención y sanción de casos de violencia, acoso y hostigamiento, para tener espacios educativos libres de violencia y generar mayor confianza en las autoridades mediante protocolos integrales de prevención y actuación.